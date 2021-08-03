Netflix раскрыл имя исполнителя роли Вронского в сериале «Анна К»

Роль Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американской платформы Netflix «Анна К» досталась актёру Роману Васильеву. Информацию раскрыл аккаунт Netflix Russia в социальной сети Twitter.

Внимание всем, кто раскладывал карты таро и гадал, кто будет Вронским. Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить? — заявили в компании.

Роль Вронского окажется для 26-летнего выпускника Школы-студии МХАТ самой крупной в карьере. До этого он сыграл в нескольких сериалах и кинолентах. Среди них картины «Девочки не сдаются» и «Лучше, чем люди».

Накануне Netflix начал снимать сериал «Анна К». Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина — Фёдор Бондарчук, Дарью Облонскую — Юля Александрова, Степана Облонского — Гоша Куценко, Константина Лёвина — Юра Борисов. Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Сериал выйдет на Netflix по всему миру.

Анна Каренина в новом сериале — светская львица, являющаяся женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Судьбоносный роман с наследником алюминиевой империи Вронским почти моментально выходит из-под контроля. Сериал затронет темы страсти и верности, доказав, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователи пишут гневные комментарии на сайте украинского телеканала «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. Зрители уверены, что такой ход лишь испортил качество шоу. До этого ленту показывали на местном ТВ на русском языке, но с украинскими субтитрами.