Стриминговый сервис Netflix пригласил семь новых актрёров на второстепенные роли во втором сезоне сериала «Ведьмак»,
Роли получили Ясен Атор («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Агнес Бьорн, Пол Бульон («Острые козырьки»), который сыграет Ламберта, Тью Эрстед Расмуссен («Форсаж 9»). Айша Фабьен Росс сыграет Лидию, Месию Симсон — Франческу, а прославившийся после «Игры престолов» Кристофер Хивью воплотит на экране Нивеллена.
Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти вернуться к основным ролям.
По информации Deadline, продолжение истории «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Как писал NEWS.ru, шоураннер сериала Лорен Хиссрих пообещала скорректировать стиль костюмов и исправить другие ошибки первого сезона.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен