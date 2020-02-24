https://static.news.ru/photo/83875d7a-5711-11ea-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix пригласил семь новых актрёров на второстепенные роли во втором сезоне сериала «Ведьмак», сообщает Deadline. Съёмки начались в Великобритании.

Роли получили Ясен Атор («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Агнес Бьорн, Пол Бульон («Острые козырьки»), который сыграет Ламберта, Тью Эрстед Расмуссен («Форсаж 9»). Айша Фабьен Росс сыграет Лидию, Месию Симсон — Франческу, а прославившийся после «Игры престолов» Кристофер Хивью воплотит на экране Нивеллена.

Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти вернуться к основным ролям.

По информации Deadline, продолжение истории «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, шоураннер сериала Лорен Хиссрих пообещала скорректировать стиль костюмов и исправить другие ошибки первого сезона.