Netflix покажет мультфильм Ричарда Линклейтера про первую высадку на Луну

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ мультфильма Apollo 10 ½: A Space Age Adventure о первой высадке на Луну. Проект создал американец Ричард Линклейтер, известный как автор фильма «Отрочество».
Действие картины разворачивается в 1969 году, во время экспедиции на спутник Земли. Событие показано с двух точек зрения: от лица астронавта и ребёнка, живущего недалеко от центра NASA в Хьюстоне,
В озвучивании персонажей примут участие Джек Блэк, Закари Ливай, Джош Уиггинс, Ли Эдди и Билл Уайз. Apollo 10 ½ объединит в себе компьютерную и рисованную анимацию.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ полнометражного мультфильма «Губка Боб в бегах». Дата премьеры не уточняется.
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