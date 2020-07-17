Netflix покажет мультфильм Ричарда Линклейтера про первую высадку на Луну

https://static.news.ru/photo/a5eee166-c814-11ea-b5b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ мультфильма Apollo 10 ½: A Space Age Adventure о первой высадке на Луну. Проект создал американец Ричард Линклейтер, известный как автор фильма «Отрочество».

Действие картины разворачивается в 1969 году, во время экспедиции на спутник Земли. Событие показано с двух точек зрения: от лица астронавта и ребёнка, живущего недалеко от центра NASA в Хьюстоне, сообщает The Hollywood Reporter.

В озвучивании персонажей примут участие Джек Блэк, Закари Ливай, Джош Уиггинс, Ли Эдди и Билл Уайз. Apollo 10 ½ объединит в себе компьютерную и рисованную анимацию.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ полнометражного мультфильма «Губка Боб в бегах». Дата премьеры не уточняется.