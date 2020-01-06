https://static.news.ru/photo/7758beb8-326d-11ea-b45c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALowe/ZUMAPRESS.com

Роберт Арамайо, известный зрителю по роли молодого Неда Старка в сериале «Игра престолов», сыграет Белдора в многосерийной саге по мотивам романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец».

Актёр займёт место Уилла Поултера, который не сможет принять участие в съёмках из-за напряжённого графика. Сериал будет сниматься в Новой Зеландии и расскажет о событиях, предшествующих первой части трилогии Толкиена. Сценарий написали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, работавшие над фильмом «Стартрек: бесконечность» (2016), передаёт Radio Times.

Как писал NEWS.ru ранее, Amazon продлила на второй сезон сериал «Властелин колец». Актёрский состав пока не определён полностью, но уже сейчас ведётся подготовка к съёмкам, сообщает Variety. В сериале примут участие Маркелла Кавена, известная по роли в «Пикнике у висячей», и Уилл Поултер, сыгравший в «Выжившем» и комедии «Мы — Миллеры»