Роберт Арамайо, известный зрителю по роли молодого Неда Старка в сериале «Игра престолов», сыграет Белдора в многосерийной саге по мотивам романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец».
Актёр займёт место Уилла Поултера, который не сможет принять участие в съёмках из-за напряжённого графика. Сериал будет сниматься в Новой Зеландии и расскажет о событиях, предшествующих первой части трилогии Толкиена. Сценарий написали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, работавшие над фильмом «Стартрек: бесконечность» (2016),
Как писал NEWS.ru ранее, Amazon продлила на второй сезон сериал «Властелин колец». Актёрский состав пока не определён полностью, но уже сейчас ведётся подготовка к съёмкам, сообщает Variety. В сериале примут участие Маркелла Кавена, известная по роли в «Пикнике у висячей», и Уилл Поултер, сыгравший в «Выжившем» и комедии «Мы — Миллеры»
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