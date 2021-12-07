«Не можем молчать»: актриса Хромова о создании музыкальной группы

Актриса Александра Хромова, сыгравшая в сериале «По велению сердца», рассказала о том, зачем создала музыкальную группу. Её коллектив «При аварии разбить» — желание высказаться, а не стремление заработать, объяснила актриса изданию argumenti.ru.

Насчёт клубов не знаю. Но, конечно, мы хотим выступать, для этого нужна аудитория, слушатели. Мы делаем музыку потому, что не можем не играть. У нас у всех накопилось, мы чувствуем, что нам есть что сказать. Это не коммерческая история. Просто мы не можем молчать, — сказала Хромова.

Она добавила, что занималась музыкой с четырёх лет и всю жизнь любит рок, а группу решила собрать после театрального института. По словам Хромовой, каждую песню коллектива сочиняет кто-то из участников, а остальные создают аккомпанемент. Некоторые песни целиком придумала она сама, она же чаще всего и поёт — вместе с другой вокалисткой.

Ранее педагог по вокалу Андрей Юрец заявил, что Ольга Бузова в шоу «Дуэты» спела песню Аллы Пугачёвой под фонограмму, несмотря на то что в углу экрана на телеканале «Россия 1» висела плашка «Живой звук». Но он не считает это чем-то страшным, так как ни Ольга Бузова, ни Алла Пугачёва не обладают каким-то определённым диапазоном и прокачанными голосовыми связками.