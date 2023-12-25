«Не кричу в спину солдатам»: Цыпкин о «Беспринципных», Ивлеевой, Шнуре, СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Цыпкин

В Москве на Патриарших прудах снимают четвертый сезон «Беспринципных». NEWS.ru поговорил с драматургом Александром Цыпкиным, на рассказах которого основан сериал. Сценарист рассказал о своих отношениях с Москвой, PR-проектах, которые принесли ему известность, дружбе с актерами, необыкновенной везучести и новых работах.

За что Цыпкин любит Москву

— События в «Беспринципных», сценарий к которым написан на основе ваших рассказов, происходят на Патриарших прудах. Они стали модным местом. Почему?

— Я, кстати, уверен, что интерес вызван в том числе и сериалом. Можно как угодно к нему относиться, но он прогремел. По-моему, только отзывов на Яндексе семь с лишним тысяч. Это означает, что количество просмотров измеряется миллионами.

Этот район известен неким буржуазным флёром: из-за клубов, ресторанов и Булгакова. Он был таким и до сериала. Остоженка — дорогая, но скучная и пустая, а Патриаршие пруды — район дорогой и многолюдный, плюс многие звезды там живут.

— Вы тоже живете на Патриарших? У вас есть там любимые места?

— Мы жили с женой на Патриарших, а когда наступил ковид, уехали за город. Я питерец. У меня нет вообще понятия любимых мест из-за того, что я живу в темпе 100–120 перелетов в год, и все они у меня смешались. Я в целом люблю этот район, мне в нем еще до переезда в Москву хотелось жить, но сказать, что там конкретно есть место, кроме пруда, не могу. И то называется «Патриаршие пруды», а он один — обман.

— Вы девять лет назад переехали в Москву. Какие у вас отношения с городом?

— У меня идеальные отношения с Москвой. Я очень люблю этот город. Он отличается от Петербурга значительно, в чем-то в лучшую в сторону, в чем-то в худшую, но я буду говорить о лучших сторонах.

Это город более милосердно относится к приезжим. Москву можно под себя подстроить, Петербург — нельзя, он сам кого хочешь подстроит. Этот город больше про людей, чем мой родной. В Питере самые красивые белые ночи, когда нет никого на улицах. Москва без людей не очень красива.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин

Москва — это самый комфортный город в мире. На сегодняшний момент уровень сервиса в столице недостижим ни в одной другой столице, причем с большим запасом. Только что я разговаривал с людьми, которые приехали из Америки. Они говорят, что ни один город США не может дать тот уровень сервиса, который дает Москва, от оформления документов до возможности сделать МРТ собаке в любое время.

Москва собирает самых дорогих людей страны. Я бы не взлетел с той скоростью, если бы остался в Петербурге. Но я бы не стал тем, кем стал, если бы не родился в Петербурге, там жили несколько поколений моей семьи. Конечно, у меня петербургский менталитет, и он очень ценен.

«У меня была полная машина презервативов, платил ими штрафы»

— Вы раньше занимались пиаром. Расскажите о самых крутых проектах.

— У меня в пиаре насыщенная биография. Я сначала еще студентом работал в представительстве Стокгольма в Петербурге. Из крутых проектов — он тоже шел еще в студенчестве — мы вместе с Сергеем Шнуровым работали в рекламном агентстве Дмитрия Лютова и занимались продвижением презервативов в Петербурге.

У меня была полная машина презервативов. Серега занимался дизайном, я — администрированием, наши знакомые девчонки в красивых платьях раздавали средства контрацепции в клубах. Мы были любимицами ночных заведений и гаишников, я штраф всегда платил презервативами. В 1994–1995 годах хороших презервативов было немного.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Цыпкин

Был классный проект, когда я работал в казино, и мы для того, чтобы удивить игроков, купили остров в Тихом океане и разыграли его на рулетке. Понятно, что выигравший остров не забрал, ему нужны были деньги. У нас была мелким шрифтом строчка, что мы имеем право этот остров вернуть.

Была устричная безлимитка. Когда появились безлимитные тарифы сотовых операторов, мы в ресторане, на который работали, запустили проект «Заплати тысячу рублей — и ешь устрицы unlimited». Все было спокойно, пока не пришел известный спортсмен и не умял 40 устриц. Я рассказал своим друзьям, и они обещали, что догонят и перегонят. К нам повалили все, у кого был азарт переесть того спортсмена. Два раза скорые увозили людей, потому что им становилось нехорошо. Наши расчеты, что человек может съесть 14 устриц, рухнули в тартарары. Устрицы в Питере кончилось, мы скупили их все.

Был огромный проект, когда я работал пиар-директором сотовой компании. Мы собрали 120 тысяч человек на Дворцовой площади в день рождения компании. На концерте выступили «Чайф», «Сплин», «Animal ДжаZ», мы стимулировали людей поднять телефоны и устроить световое шоу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин

Почему Александр Цыпкин не считает себя писателем

— В интервью вы часто говорите, что вы не писатель. Объясните...

— Я люблю четкие и обоснованные определения. Я не пишу рассказы для того, чтобы они выходили в книгах. У меня другой жанр: я пишу рассказы, чтобы я читал их со сцены или их читали другие. У них совершенно другие законы написания, чем у обычной литературы.

Рассказ со сцены требует определенного формата. В нем нет никаких лишних описаний природы, героев, места. Есть имя, возраст, диалоги и резкие повороты сюжета. С точки зрения литературы этим рассказам много чего не хватает, и они не должны работать без актеров, которые их читают. Я пишу себе сценарий, я драматург, попадаю в эту категорию. Я пишу пьесы, и они идут в театрах, а то, что мои рассказы собирают в книжки и продают, — это побочный эффект.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин

«Во всех моих героях что-то есть от меня, даже в 70-летней женщине»

— У вас была интересная история создания рассказов...

— В Москве мне нужно было прокачать свои соцсети в качестве PR-директора сотовой компании, чтобы люди заходили на мои страницы, знакомились и продолжили со мной общаться. На сегодняшний день соцсети — это некая цифровая душа, выложенная в общий доступ. Мне захотелось ее наполнить, и эти истории стали основой, уже тогда они писались как посты и были максимально короткими. Этот формат подошел для чтения со сцены.

— Самое удивительное, как легко вам удалось их издать.

— Абсолютно все проекты, которые я запустил, сразу взлетели. Более того, я бы никогда не стал этим заниматься, если бы не взлетел сразу — я не упорный. Ни разу не бился с редакторами, у меня первая же книжка рассказов — бестселлер. В первом же фильме играет Джон Малкович, первый спектакль — в театре «Современник». Я не умею добиваться. Если не получается, сразу отказываюсь.

Фото: WDSSPR Джон Малкович в кадре из фильма «Про любо́вь. Только для взрослых»

— Аферист Славик из «Беспринципных» — собирательный образ, но от вас в нем тоже что-то есть?

— Во всех моих героях что-то есть от меня. Ключевая причина, почему мне нравится этим заниматься, это возможность проживать сколь угодное количество судеб и жизней. Во всех героях от Славика до 13 персонажей «Децимации» есть что-то от меня, даже если они антагонисты, даже если это 70-летняя женщина. Это метавселенные, которые у меня под рукой.

«Деньги я легко зарабатываю и легко с ними расстаюсь»

— Фильм «Беспринципные в деревне» показал хорошие сборы в прокате. Будет ли новое продолжение «Беспринципных»?

— Сейчас у «Беспринципных» уже много авторов, и у сериала есть шансы стать долгой историей. С первого сезона коллектив расширяется, появляются новые герои. Это бесконечный проект, как «Секс в большом городе», — и конечный, как он же.

— В сериале очень много адюльтера. Почему?

— Потому что вся наша жизнь состоит из отношений со всеми. И все мои рассказы про отношения — неважно, отношения ли это между мужчинами, где один из них палач, или между мужчиной и женщиной. В «Беспринципных» показаны отношения с психологами, тарологами, политиками, и я бы не сказал, что «мужчина — женщина» — это единственная тема. Может быть, в первом сезоне был больше акцент.

Фото: Медиаслово/Кинопоиск Павел Деревянко в образе Славика, кадр из сериала «Беспринципные»

— Другая тема — деньги. А как вы относитесь к деньгам, легко ли тратите и на что?

— Деньги я легко зарабатываю и легко с ними расстаюсь. Я вообще их не вижу, жене отдаю. Я легко прошел рост доходов в 10-20 раз. Да ни на что я их не трачу. Путешествия? Я весь мир объездил, когда 100 перелетов в год, на это спокойно смотришь. Рад, что деньги у меня есть, — для мужчин это важнейшая составляющая. А вот машины своей нет.

— Литературные «Беспринципные чтения» — успешный проект. Как вам удается уговаривать известных актеров в них участвовать?

— В успех никто не верил. Ты предлагаешь актерам: «Давай почитаем», и они соглашаются. Я же говорю, что я везунчик. Причем всё это актеры первого ряда, и для меня это большая честь, до сих пор не знаю, чем я это заслужил. Я со многими раньше знакомился, когда еще не был известен.

Данила Козловский в свое время прочитал рассказ никому не известного человека, и мы выложили это на YouTube. С Питера я также знаком с Ксенией Раппопорт и с Константином Юрьевичем Хабенским. Это подтверждает, что надо обращаться с просьбой...

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Писатель, сценарист Александр Цыпкин (слева) и художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский

Ближайшие чтения «БеспринцЫпный Славик: Как все было на самом деле» с Пашей Деревянко и Надей Михалковой. Потому что рассказы сильно отличаются от экранизации. Потом будет «Беспринципный Новый Год» с Анной Михалковой и Гошей Куценко. У меня целый аудиоальбом рассказов в США вышел: на английском читают актеры, лауреаты разных кинопремий, разве что кроме «Оскара». Тексты перевел и адаптировал мой друг Пол Лазарус, он был одним из режиссеров сериала «Друзья». Я ему написал, и ему понравилось.

— В чем отличие четвертого сезона сериала от предыдущих?

— Появились новые герои, которые перекочевали из «Беспринципных в деревне». Это герои Александра Балуева, Ирины Пеговой, Ксении Утехиной. Они переехали на Патриаршие пруды.

«Когда идет военный конфликт, у тебя не так много вариантов»

— Вы недавно опубликовали пост о том, что сейчас надо «определиться относительно спецоперации».

— Не будем переиначивать мои слова. Я никому не говорил, что нужно определиться, я сказал конкретно про себя. В ситуации, когда идет военный конфликт, у тебя не так много вариантов.

Среди солдат могут быть твои друзья, и кричать им в спину, что они не правы, — это странно. Приказ наступать это не отменит, а сомнения в их души поселит. Когда война закончится, можно будет разбираться. Сейчас этого делать нельзя. Я с первого дня СВО хочу, чтобы мы нашли решение, которое бы учитывало интересы России и Украины, но пока это решение не находится. Мы готовы к переговорам, а с их стороны нет готовности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Цыпкин

«Неприемлемо, когда люди желают России поражения»

— Как относитесь к коллегам, которые не поддержали спецоперацию?

— Это их право. Как я могу их осуждать? Я считаю, что каждый человек сам отвечает за свои слова. Есть фразы, которые, я считаю, неприемлемы в отношении собственной страны. Для меня неприемлемо, когда люди желают ей поражения, уничтожения, распада. Занимать пацифистскую позицию люди имеют право.

— Помогаете спецоперации?

— Я последние 10 лет занимался благотворительностью и в данном случае тоже помогаю, но стараюсь не распространятся, чтобы не получить обвинения в лишнем пиаре. Из публичного: меня в Луганской Народной Республике попросили предоставить мои книги, я их отправил, и мне были благодарны.

— Если поступят предложения провести чтения в новых регионах, поедете?

— Если поступят, странно отказываться. Но я думаю, сейчас там не до чтений.

«Я не занимаюсь ничем, что не продается»

— Что из ваших проектов приносит монетизацию?

— Всё. Я не занимаюсь ничем, что не продается, и не потому, что я такой жадный. Я не считаю никакую другую оценку, кроме этой, в моем конкретно случае адекватной.

— Над какими проектами сейчас работаете?

— Спектакль «Не скажу», самая моя добрая, лирическая работа. Две семьи объединило потерянное письмо Деда Мороза. Это разбор основных проблем в отношениях на фоне детской истории. Спектакль уже идет в Театральном центре «На Страстном». Также очень скоро выйдет фильм, но где и когда, не скажу — не имею права.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актер Александр Хованский в роли Бориса Озерного (слева) и актер Александр Кахун в роли Аркадия Ярцева в сцене из спектакля «Интуиция» в постановке Константина Хабенского в театре «Современник»

Должен выйти второй сезон сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Спектакль «Интуиция» идет успешно в «Современнике». Антиутопия «Неидеальный Че» в театре Ермоловой. 2037 год, меня, худрука и режиссера судят за постановку спектакля. Сам спектакль является частью дела. Смешно, грустно и в конце немного сказочно. Несколько проектов пишется, но я пока о них говорить не могу.

В феврале выходит сериал «Министерство всего хорошего», как один поступок девочки может спасти планету. Министерство всего хорошего — это министерство ангелов, которое занимается помощью людям, есть и Министерство всего плохого. Главная плохая — Настя Ивлеева, главных хороших несколько, в их числе Николай Фоменко. Главные роли исполняют Лиза Ищенко, которая взорвала кинопространство своей ролью в фильме «Алиса не может ждать», и Влад Прохоров.

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