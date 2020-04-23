NBC выпустит эпизод «Парков и зон отдыха» для сбора средств против пандемии

https://static.news.ru/photo/98be791a-860c-11ea-bc50-fa163e074e61_660.jpg Фото: nbc.com

Телеканал NBC подготовит специальный выпуск комедийного сериала «Парки и зоны отдыха», чтобы собрать деньги на помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

По сюжету, персонажи свяжутся друг с другом в видеочате, находясь дома в изоляции. В проекте примут участие все исполнители главных ролей сериала: Эми Полер, Рашида Джонс, Азиз Ансари, Ник Офферман, Крис Пратт, Обри Плаза, Адам Скотт и Роб Лоу, сообщает Polygon.

Я отправил письмо актёрам, и все они ответили мне в течение 45 минут. Наша команда подготовила ещё один 30-минутный кусочек из жизни в Пауни (во время карантина), и мы надеемся, что вам он понравится! — заявил Майкл Шур, соавтор шоу.

Как писал NEWS.ru, вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.