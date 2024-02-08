Названа дата выхода второй части мультфильма «Моана» Вторая часть мультфильма «Моана» выйдет на большие экраны 27 ноября

Фото: Disney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вторая часть мультфильма «Моана» от Disney выйдет на большие экраны 27 ноября спустя восемь лет после премьеры первой части, сообщил глава кинокомпании Боб Айгер. По его словам, которые передает NBC News, изначально планировалось снять телесериал, однако в конечном итоге разработчики остановились на производстве мультфильма. Короткий тизер «Моаны-2» появился на официальном канале Disney в YouTube.

«Моана» остается невероятно популярной франшизой, и мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше о Моане и Мауи, когда «Моана-2» выйдет в кинотеатрах в ноябре этого года, — сообщил Айгер.

Режиссером сиквела «Моаны» выступает Дэйв Деррик — младший. Музыку исполняют Эмили Беар и Эбигейл Барлоу, а также Марк Манчина и Опетайя Фоаи, голоса которых зрители слышали в первой части мультфильма. Первая часть «Моаны» имела кассовый успех у Disney: она собрала в прокате более $680 млн.

Ранее стала известна дата выхода второй части фильма «Чебурашка» от кинокомпании «Централ Партнершип». Премьера продолжения истории про персонажа книг Эдуарда Успенского состоится в декабре 2025 года. Один из продюсеров первой части Денис Жалинский сообщил, что работа над проектом уже официально стартовала.