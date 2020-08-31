Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода в прокат фильма Учителя

https://static.news.ru/photo/9ddff2fa-ebad-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Отец и сын легендарного лидера группы «Кино» Роберт и Александр Цои обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры» в отношении фильма режиссёра Алексея Учителя «Цой». Наследники назвали фильм малопочтенным и пошлым зрелищем, которое нарушает их права.

Использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан, в том числе вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намёков, нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом, — цитирует их обращение «Газета.Ru».

Авторы послания подчеркнули, что ни они, ни музыканты «Кино» и иные правообладатели и заинтересованные лица не давали согласия создателям фильма «Цой» на использование имени и изображения музыканта. Однако, несмотря на их письма в Министерство культуры РФ, фильму выдали прокатное удостоверение. Наследники Цоя попросили президента «разрешить недопустимую ситуацию», не дожидаясь решения суда и выхода в прокат фильма, «порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких».

Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу раскрытия чего-то якобы ранее не раскрытого в его судьбе, — уверены наследники.

Как писал NEWS.ru, съёмки нового фильма режиссёра Алексея Учителя завершились 20 июня. Игровой фильм «Цой» рассказывает больше о том, что произошло после гибели лидера группы «Кино», пояснил Учитель. Главным героем ленты стал водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях. Сын музыканта Александр Цой негативно отозвался об Учителе. По сюжету образ легендарного музыканта в картине формируется из воспоминаний о нём близких людей.