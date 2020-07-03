Начались съёмки фильма «Молоко» с Гошей Куценко и Юлией Пересильд

https://static.news.ru/photo/8d74285c-bd48-11ea-af48-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Кинокомпании «Карго» и Irsna Media запустили съёмки фильма «Молоко» армянского и российского режиссёра Карена Оганесяна. Главные роли исполнят Юлия Пересильд и Гоша Куценко.

По сюжету, героиня Пересильд Зоя живёт в городе Кировск. После необычного северного сияния у неё появляется волшебное молоко, которое способно залечивать душевные раны. Прежде чем помочь окружающим, она должна обдуманно сделать выбор, так как эффект от её молока непредсказуем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Съёмки пройдут летом и осенью в Москве и Кировске. В картине также приняли участие Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и Елена Валюшкина.

Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей, — прокомментировала картину Пересильд.

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