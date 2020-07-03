Начались съёмки фильма «Молоко» с Гошей Куценко и Юлией Пересильд

Кинокомпании «Карго» и Irsna Media запустили съёмки фильма «Молоко» армянского и российского режиссёра Карена Оганесяна. Главные роли исполнят Юлия Пересильд и Гоша Куценко.
По сюжету, героиня Пересильд Зоя живёт в городе Кировск. После необычного северного сияния у неё появляется волшебное молоко, которое способно залечивать душевные раны. Прежде чем помочь окружающим, она должна обдуманно сделать выбор, так как эффект от её молока непредсказуем,
Съёмки пройдут летом и осенью в Москве и Кировске. В картине также приняли участие Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и Елена Валюшкина.
Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей, — прокомментировала картину Пересильд.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Фёдор Бондарчук возобновил съёмки своего первого сериала. Проект «Псих» выйдет на стриминговом сервисе more.tv.
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