На ПМЭФ привезли самый известный наркокостюм из «Во все тяжкие» На ПМЭФ привезли желтый комбинезон Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие»

Фото: Елена Стадниченко/Роскогресс

На Петербургский международный экономический форум привезли желтый комбинезон Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», передает корреспондент NEWS.ru. Персонаж американского актера Брайана Крэнстона, известный также как Хайзенберг, заходил в этом защитном костюме в свою нарколабораторию. Комбинезон можно приобрести за 2 млн рублей.

Американский сериал выходил с 2008 по 2013 год. По сюжету школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением запрещенных веществ. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключенного из школы при активном содействии Уайта.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предусматривающие, в том числе штрафы на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. В случае принятия закон вступит в силу уже 1 сентября этого года. Также предусматривается конфискация продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.