На Первом канале выходит сериал «Андреевский флаг»

https://static.news.ru/photo/5e983236-c4db-11ea-90ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1tv.ru

Многосерийный фильм «Андреевский флаг» выходит на 13 июля на Первом канале. Проект состоит из 16 эпизодов.

В центре сюжета вице-адмирал Григорий Чернобаевский. После долгих лет службы на Балтийском Флоте он уходит в отставку. Мужчину заботит карьера сына Сергея, личная жизнь дочери Кати, выбор пути его внука Валеры. Но всё это меркнет, когда Адмиралу и его семье начинают грозить неприятности, говорится в пресс-релизе.

Роли в ленте исполнили Дмитрий Миллер, Анатолий Васильев, Елена Проклова, Семён Шемес и другие. Проект снимался при участии Министерства обороны России. Военно-морской флот предоставил подводные лодки и корабли для съёмок.

Мы сняли семейную историю про династию военных, про три поколения семьи вице-адмирала Григория Чернобаевского. Для нас также было важно создать характеры — например, генерала в отставке, которому сложно приспособиться к реальной жизни — с Анатолием Васильевым я уже работал, и мне показалось, что он максимально подходит для своей роли, — рассказал режиссёр "Андреевского флага" Виталий Воробьёв.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Start опубликовал тизер сериала по фильму «Текст» российского режиссёра Клима Шипенко. Проект получил название «Текст. Реальность».