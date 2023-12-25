Многодетный актер из «Бумера» раскрыл свой секрет семейного счастья Актер Горобченко: честность - залог гармонии в семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Горобченко

Российский актер Сергей Горобченко, известный по ролям в сериалах «Бумер» и «Агент национальной безопасности», назвал семью смыслом своей жизни, пишет «Царьград». В беседе с изданием артист, имеющий восемь детей, высказал мнение, что залогом семейной гармонии является честность.

Жена и дети — смысл моей жизни. Я пришел к тому, что залог гармонии в семье — честные отношения между супругами. Муж и жена должны знать друг о друге все. Любовь можно сохранить только в честном партнерстве. Это непросто, <...> но нужно стремиться к тому, чтобы любимая была единственной, и тогда всем будет только лучше, — признался актер.

В браке с актрисой Полиной Невзоровой у Горобченко растут трое сыновей и четыре дочери. Еще одна дочь родилась у артиста в первом браке. Он считает, что дети — это подарок Бога, от которого нельзя отказываться, семья — это труд, а любовь — стремление быть единственными друг для друга. Актер также рассказал, что старается быть для детей примером честных отношений в семье, и просит ребят быть верными, последовательными, добрыми и искренними.

Ранее российская актриса Лидия Вележева рассказала, что она и ее супруг — заслуженный артист России Алексей Гуськов, сыгравший более 100 ролей в советском и российском кино — после 30 лет брака по-прежнему сильно любят друг друга. Пара вырастила двоих сыновей Владимира и Дмитрия.