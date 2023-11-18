«Мне все равно»: режиссер «Брата-3» допустил смену названия фильма Режиссер Переверзев готов сменить название фильма «Брат-3» ради показа в Тамбове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев заявил о готовности сменить название ленты ради ее выхода в прокат. По словам режиссера, которые приводит «Газета.Ru», ему безразлично, как будет называться фильм, лишь бы его смогли увидеть зрители в Тамбове, где проходили съемки.

Прокатное удостоверение для этой картины на стадии отработки, выдачи. К сожалению, слишком затянулась дискуссия с представителями Минкульта по телефону на уровне «ну зачем такое название?». <...> Есть предложение сменить название. Мне все равно, как будет называться картина, лишь бы ее увидели жители Тамбова, — сказал Переверзев.

Он пояснил, что, если «Брат-3» не получит прокатное удостоверение утром 20 ноября, тамбовчане его не увидят. Кроме того, под угрозой срыва показ ленты в Санкт-Петербурге, намеченный на 22 ноября.

Свой фильм режиссер охарактеризовал как «артхаусное, авторское кино» с долей «провокативности». При этом он подчеркнул, что готов нести ответственность, если в картине будут обнаружены «какие-то отсылы или намеки».

Ранее рэпер Давид Нуриев (Птаха), снявшийся в фильме «Брат-3», заявил, что намерен лично выяснить причину, по которой картина не получила прокатного удостоверения. Он заподозрил в произошедшем наличие «коррупционной составляющей» и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны. Музыкант также выразил надежду, что на ситуацию обратит внимание президент Владимир Путин.