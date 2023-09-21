Милославская впервые вышла в свет после свадьбы Петрова: фото с премьеры Актриса представила сериал «Лада Голд»

Фото: ИВИ

Эльдар Калимулин и Стася Милославская

Накануне состоялась премьера приключенческого драмеди «Лада Голд». В сериале снялись Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов и Иван Фоминов. Около ресторана, где презентовали проект, стояла настоящая позолоченная Лада.

Милославская, у которой был роман с Александром Петровым, впервые вышла в свет после известия о его свадьбе. На днях актер зарегистрировал брак с девушкой по имени Виктория. Стася появилась на красной дорожке в мини-юбке и ботфортах. Актриса скрывала глаза под солнцезащитными очками и не общалась с журналистами

Ранее Стася пошутила над бывшим бойфрендом. Петров рассказал о своей жене в социальной сети: «Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей». Милославская, вероятно, видела пост экс-жениха. Когда звезда «Колл-центра» опубликовала свои новые снимки, один из пользователей социальной сети написал в комментариях, что мечтает встретиться с актрисой, и она ему ответила: «Но только при условии, что вы из полной семьи».

Гостями премьеры стали Саша Бортич, Иван Добронравов, Марина Зудина с дочерью от Олега Табакова, Алена Водонаева, Витя АК, Ася Резник, Владимир Канухин, Егор Абрамов, Анфиса Черных, Влад Ценёв, Катерина Кейру, Саша Сулим, Алексей Гаврилов, Кирилл Скрипник, Егор Шип и автор сценария Никита Власов.

Как выглядела Милославская и другие звезда на премьере драмеди «Лада Голд» — в фотогалерее NEWS.ru.