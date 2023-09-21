Накануне состоялась премьера приключенческого драмеди «Лада Голд». В сериале снялись Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов и Иван Фоминов. Около ресторана, где презентовали проект, стояла настоящая позолоченная Лада.

Милославская, у которой был роман с Александром Петровым, впервые вышла в свет после известия о его свадьбе. На днях актер зарегистрировал брак с девушкой по имени Виктория. Стася появилась на красной дорожке в мини-юбке и ботфортах. Актриса скрывала глаза под солнцезащитными очками и не общалась с журналистами

Ранее Стася пошутила над бывшим бойфрендом. Петров рассказал о своей жене в социальной сети: «Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей». Милославская, вероятно, видела пост экс-жениха. Когда звезда «Колл-центра» опубликовала свои новые снимки, один из пользователей социальной сети написал в комментариях, что мечтает встретиться с актрисой, и она ему ответила: «Но только при условии, что вы из полной семьи».

Гостями премьеры стали Саша Бортич, Иван Добронравов, Марина Зудина с дочерью от Олега Табакова, Алена Водонаева, Витя АК, Ася Резник, Владимир Канухин, Егор Абрамов, Анфиса Черных, Влад Ценёв, Катерина Кейру, Саша Сулим, Алексей Гаврилов, Кирилл Скрипник, Егор Шип и автор сценария Никита Власов.

Как выглядела Милославская и другие звезда на премьере драмеди «Лада Голд» — в фотогалерее NEWS.ru.

Ася Резник

Фото: ИВИ

Ася Резник

Стася Милославская

Фото: ИВИ

Стася Милославская

Анфиса Черных

Фото: ИВИ

Анфиса Черных

Марина Зудина и Мария Табакова

Фото: ИВИ

Марина Зудина и Мария Табакова

Саша Бортич

Фото: ИВИ

Саша Бортич

Эльдар Калимулин и Стася Милославская

Фото: ИВИ

Эльдар Калимулин и Стася Милославская

Роман Евдокимов

Фото: ИВИ

Роман Евдокимов

Аскар Ильясов

Фото: ИВИ

Аскар Ильясов

Катя Кабак

Фото: ИВИ

Катя Кабак

Виктория Богатырева

Фото: ИВИ

Виктория Богатырева

Владимир Канухин

Фото: ИВИ

Владимир Канухин

Иван Добронравов

Фото: ИВИ

Иван Добронравов

Андрей Гаврилов

Фото: ИВИ

Андрей Гаврилов

Катерина Кейру

Фото: ИВИ

Катерина Кейру

Владислав Ценев

Фото: ИВИ

Владислав Ценев

Анастасия Калашникова и Егор Погорелов

Фото: ИВИ

Анастасия Калашникова и Егор Погорелов

Алена Водонаева

Фото: ИВИ

Алена Водонаева

Анна Чурина

Фото: ИВИ

Анна Чурина

Марина Зудина

Фото: ИВИ

Марина Зудина

Анна Богомолова

Фото: ИВИ

Анна Богомолова

Стася Милославская

Фото: ИВИ

Стася Милославская

Валери Зоидова

Фото: ИВИ

Валери Зоидова

Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

Фото: ИВИ

Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

Марина Васильева

Фото: ИВИ

Марина Васильева

Витя АК

Фото: ИВИ

Витя АК