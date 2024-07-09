Мерил Стрип может вернуться к роли в продолжении «Дьявол носит Prada» Variety: сценарист фильма «Дьявол носит Prada» работает над сиквелом

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Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada»

Сценаристка фильма «Дьявол носит Prada» Алин Брош Маккенна ведет переговоры о следующей главе сиквела, сообщает Variety. Новый фильм расскажет продолжение истории главного редактора Миранды Пристли. Об участии в съемках Мерил Стрип пока неизвестно, но именно ее героиня должна быть в центре сюжета.

Оригинальная лента основана на одноименном романе американской писательницы Лорен Вайсбергер, работавшей помощником редактора журнала Vogue Анны Винтур. По сюжету журнал Миранды Пристли (Мерил Стрип) приходит в упадок, и она встречается со своей бывшей помощницей Эмили (Эмили Блант), ставшей руководителем компании в сфере рекламы.

Фильм оказался мировым хитом. Мерил Стрип получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и была номинирована на «Оскар». Поклонники долгое время ждали объединения актрис на экране, которых вновь увидели вместе на вручения наград SAG Awards в феврале этого года.

Недавно NEWS.ru писал о судьбе Мерил Стрип, которая к своим 75 годам ни разу не попадала в серьезные скандалы и смогла добиться больших успехов в Голливуде. Актриса пережила смерть жениха и пробыла в браке с другим мужчиной, 45 лет. Их брак с Доном Гаммером считался один из самых крепких на «Фабрике грез», однако союз распался в прошлом году.