Майкл Мэдсен снял карантинную версию своего танца из «Бешеных псов»

Американский актёр Майкл Мэдсен снял свою версию танца, который он исполнил в фильме «Бешеные псы» Квентина Тарантино. Роликом он напомнил поклонникам о том, что нужно оставаться дома из-за пандемии коронавируса,.
В видео Мэдсен ходит по своему дому и снимает, чем занимаются члены его семьи, сидя взаперти. У каждого из них заклеено ухо, как у полицейского в «Бешеных псах». В картине персонаж актёра отрезал ему орган во время пыток.
В конце ролика Мэдсен сам появляется в кадре. Он воспроизводит танец из ленты, одетый сверху в строгий костюм и снизу — в штаны от пижамы.
Как писал NEWS.ru, британские актёры Cаймон Пегг и Ник Фрост, известные как звёзды комедии про зомби-апокалипсис под названием «Зомби по имени Шон», сняли пародию на фильм, чтобы рассказать, как нужно себя вести во время пандемии коронавируса.
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