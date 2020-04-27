Майкл Мэдсен снял карантинную версию своего танца из «Бешеных псов»

https://static.news.ru/photo/4883d8c2-8888-11ea-a455-fa163e074e61_660.jpg Майкл Мэдсен Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Американский актёр Майкл Мэдсен снял свою версию танца, который он исполнил в фильме «Бешеные псы» Квентина Тарантино. Роликом он напомнил поклонникам о том, что нужно оставаться дома из-за пандемии коронавируса,.

В видео Мэдсен ходит по своему дому и снимает, чем занимаются члены его семьи, сидя взаперти. У каждого из них заклеено ухо, как у полицейского в «Бешеных псах». В картине персонаж актёра отрезал ему орган во время пыток.

В конце ролика Мэдсен сам появляется в кадре. Он воспроизводит танец из ленты, одетый сверху в строгий костюм и снизу — в штаны от пижамы.

Как писал NEWS.ru, британские актёры Cаймон Пегг и Ник Фрост, известные как звёзды комедии про зомби-апокалипсис под названием «Зомби по имени Шон», сняли пародию на фильм, чтобы рассказать, как нужно себя вести во время пандемии коронавируса.