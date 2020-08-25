Любимова рассказала о порядке составления графика кинопремьер

https://static.news.ru/photo/dfee7e9a-e6c2-11ea-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что при формировании выхода фильмов на большие экраны министерство полагается на мнение прокатчиков. Расписание релизов постоянно корректируется.

По словам Любимовой, сроки выхода американских фильмов сейчас сдвигаются так, чтобы это было комфортно зрителям, передаёт ТАСС.

Мы говорим, что решения должны быть коллегиальными, решения должны приниматься и российскими продюсерами, и дистрибьюторами, и сетями, и Минкультуры, и Фондом кино, они должны быть направлены на отрасль в целом, — выразила мнение министр.

Как писал NEWS.ru, более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов на сеансы ждут киноманы.