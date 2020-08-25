В Петербурге «оживят» персонажей «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» в Санкт-Петербурге совместно с «Высшей школой режиссёров и сценаристов» готовит перформанс-выставку с «ожившими» персонажами. Мероприятие проведут в поддержку кинотеатров.
Выставка состоится в День российского кино, который отмечается 27 августа,
13 героев из шести известных картин «Ленфильма» сойдут с экранов. Они немного в печали, ведь кинотеатры до сих пор закрыты, и у зрителей нет возможности увидеть их на экране, но они готовы предстать перед публикой наяву, говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов на сеансы ждут киноманы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен