В Петербурге «оживят» персонажей «Ленфильма»

https://static.news.ru/photo/a1127022-e6e1-11ea-8089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Киностудия «Ленфильм» в Санкт-Петербурге совместно с «Высшей школой режиссёров и сценаристов» готовит перформанс-выставку с «ожившими» персонажами. Мероприятие проведут в поддержку кинотеатров.

Выставка состоится в День российского кино, который отмечается 27 августа, сообщает «Кино ТВ». Посмотреть перформанс можно будет увидеть с 16:00 до 18:00 в сквере перед киностудией. Вход свободный. Место проведения мероприятия могут изменить, если погодные условия будут неблагоприятные.

13 героев из шести известных картин «Ленфильма» сойдут с экранов. Они немного в печали, ведь кинотеатры до сих пор закрыты, и у зрителей нет возможности увидеть их на экране, но они готовы предстать перед публикой наяву, говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов на сеансы ждут киноманы.