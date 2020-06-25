Кустурица запланировал экранизировать югославский роман «Мост на Дрине»

https://static.news.ru/photo/9ed7ff52-b6ad-11ea-b86e-fa163e074e61_660.jpg Эмир Кустурица Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Всемирно известный сербский режиссёр Эмир Кустурица запланировал экранизировать роман югославского нобелевского лауреата по литературе Иво Андрича «Мост на Дрине». Кинематографист собирается создать по книге телесериал.

По словам Кустурицы, он займётся этим проектом после окончания работы книгой, которую он пишет сейчас. Возможно, отметил режиссёр, ему даже найдётся найти часть денег на сериал в России.

Я хочу сделать телевизионный сериал на основе романа «Мост на Дрине», который написал наш нобелевский лауреат Иво Андрич. Это своего рода сербская Библия. В этом романе рассказывается, как построили мост и что случилось в тот период, когда Турция была у нас, — приводит слова Кустурицы РИА Новости.

Роман «Мост на Дрине» был написан Андричем в Белграде во время Второй Мировой войны. В 1961 год писатель получил за эту книгу Нобелевскую премию.

Эмир Кустурица — известный югославский и сербский режиссёр. Мировую славу он получил после создания картин «Время цыган», «Чёрная кошка, белый кот» и «Аризонская мечта», главную роль в которой исполнил голливудский актёр Джонни Депп.

Кустурица является частым объектом критики из-за своих политических взглядов. В частности, он неоднократно и негативно высказывался о развале Югославии. Режиссёр продолжает называть себя югославом даже спустя много лет после того, как государство прекратило своё существование.

Как ранее писал NEWS.ru, Кустурица остался в восторге от Главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке. Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи.