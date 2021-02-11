Кустурица сделал первый укол вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/19c81dda-6cf4-11eb-870e-96000091f725_660.jpg Эмир Кустурица Фото: emir_kusturica_and_tnso/instagram.com

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, пока сделан только первый укол, второй намечен на 17 февраля.

Выбор в пользу вакцины из России знаменитость объяснила тем, что большинство сербов доверяют именно российскому препарату, сообщает РИА Новости.

Белградская элита, которая близка к Западу, верит в «Пфайзер» и «Модерну», но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность «Спутника V». Они считают её самой лучшей вакциной и надеются, что её будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная, — отметил Кустурица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о желании привиться именно российским препаратом Эмир Кустурица говорил ещё 19 января. Режиссёр тогда отметил, что его риски заразиться коронавирусом относительно невысоки, так как он живёт за городом, вдали от скоплений людей. Однако при необходимости привиться его выбором станет «Спутник V».