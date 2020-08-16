Кристофер Нолан представит спин-офф фильма «Начало»

https://static.news.ru/photo/3aff0d86-e010-11ea-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Нолан Фото: Phil Roach/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский режиссёр Кристофер Нолан работает над фильмом «Довод». Действие картины будет проходить в «мире» его прежней ленты «Начало», что в кинематографе называется спин-оффом — «ответвлением» от основной картины.

О новом работе Нолана известно, что сотрудник организации «Довод» должен будет предотвратить Третью мировую войну. Фильм ожидается в прокате в сентябре 2020 года, сообщает «Коммерсант».

В первом фильме Нолана с участием Леонардо Ди Каприо, вышедшего десять лет назад, рассказывалось про внедрение идеи в мозг человека через сновидения. Блокбастер тогда собрал в прокате $800 млн. Фильм закончился «на самом интересном месте».

Ранее NEWS.ru сообщал, что кинокомпания Warner Bros. решила оставить 45% кассовых сборов от показа фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана в России. Прокатная компания «Каро Премьер» предложила кинотеатрам пересмотреть условия распределения доходов от картины.