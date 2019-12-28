Актриса Кристина Асмус сообщила, что находится в больнице с признаками бактериальной инфекции.
Об этом она написала в своём Instagram. По словам девушки, к ней два раза приезжала скорая помощь. В итоге она оказалась в больнице.
Круглосуточно под капельницами с не сбиваемой температурой и в ужасающем состоянии, — поделилась Асмус.
Актриса посетовала, что не успела купить новогодние подарки для своих близких, это ввело её в подавленное состояние. Она также отметила, что надеется встретить Новый год дома.
Ранее News.ru писал о том, что актриса Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.
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