https://static.news.ru/photo/47d965fa-2a59-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус сообщила, что находится в больнице с признаками бактериальной инфекции.

Об этом она написала в своём Instagram. По словам девушки, к ней два раза приезжала скорая помощь. В итоге она оказалась в больнице.

Круглосуточно под капельницами с не сбиваемой температурой и в ужасающем состоянии, — поделилась Асмус.

Актриса посетовала, что не успела купить новогодние подарки для своих близких, это ввело её в подавленное состояние. Она также отметила, что надеется встретить Новый год дома.

Ранее News.ru писал о том, что актриса Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.