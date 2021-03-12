16+

Рубрики

Медиа

Архив

1985 год
Кино

Красавица советского кино Ирина Алфёрова празднует 70-летие

09:40, 13 марта 2021 34
Фото: Морковкин Анатолий/ТАСС

Сегодня, 13 марта, известной советской и российской актрисе Ирине Алфёровой исполняется 70 лет. За свой карьерный путь эта привлекательная женщина и талантливая артистка успела сыграть во многих прославившихся фильмах и сериалах: «Д`Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Василий Буслаев», «Любовные письма с подтекстом», «Ночные забавы», «Хождение по мукам» и других.

Самые яркие фото знаменитой актрисы в честь её юбилея — в галерее NEWS.ru.

Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год

В.Мурашко /ТАСС

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год

kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год

ТАСС

Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год

Созинов Виталий/ТАСС

1985 год

Морковкин Анатолий/ТАСС

Igor Gnevashev/Russian Look

Igor Gnevashev/Russian Look

Igor Gnevashev/Russian Look

На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год

Natalya Loginova/Russian Look

Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Спектакль «Толстого нет», 2020 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео