Красавица советского кино Ирина Алфёрова празднует 70-летие

Сегодня, 13 марта, известной советской и российской актрисе Ирине Алфёровой исполняется 70 лет. За свой карьерный путь эта привлекательная женщина и талантливая артистка успела сыграть во многих прославившихся фильмах и сериалах: «Д`Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Василий Буслаев», «Любовные письма с подтекстом», «Ночные забавы», «Хождение по мукам» и других.
Самые яркие фото знаменитой актрисы в честь её юбилея — в галерее NEWS.ru.
Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год
В.Мурашко /ТАСС
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год
ТАСС
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год
Созинов Виталий/ТАСС
1985 год
Морковкин Анатолий/ТАСС
Igor Gnevashev/Russian Look
Igor Gnevashev/Russian Look
Igor Gnevashev/Russian Look
На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год
Natalya Loginova/Russian Look
Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Спектакль «Толстого нет», 2020 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press