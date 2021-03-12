Красавица советского кино Ирина Алфёрова празднует 70-летие

Сегодня, 13 марта, известной советской и российской актрисе Ирине Алфёровой исполняется 70 лет. За свой карьерный путь эта привлекательная женщина и талантливая артистка успела сыграть во многих прославившихся фильмах и сериалах: «Д`Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Василий Буслаев», «Любовные письма с подтекстом», «Ночные забавы», «Хождение по мукам» и других.