Козловский заявил о феноменальных продажах «Чернобыля» за рубежом

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Российская драма «Чернобыль» о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году пользуется феноменальным спросом за рубежом, рассказал на своей странице в Instagram режиссёр ленты и исполнитель главной роли Данила Козловский. По его словам, драма окупилась ещё до проката на родине и стала одной из самых продаваемых за границей в истории отечественного кинематографа.

Картина «Чернобыль» выйдет в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы, Балтии, в Китае (причём как на крупнейшей стриминговой платформе, так и в кинопрокат), в таких странах Латинской Америки, как Мексика, Аргентина, Перу, Бразилия, и во многих других, — добавил Козловский.

Автор проекта отметил, что успеху «Чернобыля» не помешали и «пандемийные сложности». Кроме того, права на фильм купил стриминг-сервис Netflix и добавил его 3 июня в свою библиотеку.

Козловский не только стал режиссёром и одним из продюсеров драмы, но и сыграл главную роль пожарного Алексея Карпушина. Компанию на съёмочной площадке звезде составили Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Николай Козак. Премьера состоялась в апреле 2021-го, накануне 35-й годовщины аварии. Фильм создавался в 2019 году на территории пятого энергоблока Курской АЭС, а также в Москве, Венгрии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что Оксана Акиньшина опубликовала в Instagram видео, на котором совершенно счастливый Данила Козловский прыгает у неё в спальне, а потом совершает прыжок в постель. Артист радовался победе «Челси» в финале Лиги чемпионов. Актёр скакал по комнате, выкрикивал название команды, а затем прыгнул на кровать, где сидела Акиньшина с камерой. Никаких комментариев актриса оставлять не стала.