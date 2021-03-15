«Конкурентов нет»: кинокритик назвал главного претендента на «Оскар»

https://static.news.ru/photo/c36bcf36-85bc-11eb-99ec-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Земля кочевников» Фото: kinopoisk.ru

Из списка картин, которые вошли в число номинантов на премию Американской киноакадемии, есть одна, которая больше всех выделяется и не имеет конкурентов. Так считает критик Егор Москвитин.

Речь идёт о фильме «Земля кочевников». По мнению эксперта, история, рассказанная режиссёром Хлоей Чжао, напоминает то, что пережил весь мир в 2020 году во время пандемии. В самоизоляции дом стал местом, где люди пережидали первую волну.

«Земля кочевников» рассказывает историю людей, которые по каким-то причинам оказались на улице и скитаются по Штатам, но считают своим домом каждое место, где останавливаются. Москвитин считает, что фильм демонстрирует процесс созревания нации. И формат как раз подходящий — роуд-муви, напоминающее ленты об освоении Дикого Запада. В США очень любят этот формат, отметил критик. В 40−50-е годы это были вестерны с крутыми ковбоями, шерифами, гангстерами. Когда в стране начался культурный кризис, в дорогу отправились хиппи, битники и наркоманы — герои «Полуночного ковбоя» или «Беспечного ездока».

В главной категории, я думаю, победит «Земля кочевников», а приз за режиссуру достанется его постановщице Хлое Джао. Это фильм, который нравится абсолютно всем. Видимо, конкурентов у него нет​, — рассказал Москвитин в интервью телеканалу «360».

Эксперт также обратил внимание, что это история, придуманная женщинами и рассказанная ими. Автором идеи, продюсером и исполнительницей главной роли стала Фрэнсис Макдорманд. Автор книги о кочевниках, журналистка Джессика Брудер написала сценарий, а режиссёром стала Хлоя Джао. Она, как напомнил Москвитин, стала первой представительницей прекрасного пола, которая за много лет получила «Золотой глобус» за режиссуру. До неё такого же успеха смогла добиться только Барбара Стрейзанд в 1984 году.

Ранее во вторник стал известен список номинантов на «Оскар». Картина российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в него не попала, сообщал NEWS.ru.