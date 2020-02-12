https://static.news.ru/photo/a77b62ea-4e3c-11ea-8702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полнометражный фильм «Аладдин» студии Disney действительно получит сиквел. Оригинальная картина британского режиссёра Гая Ричи вышла в 2019 году.

Согласно источникам, в продолжении ленты будет рассказана «совершенно новая история», которая не будет основана на выходивших ранее анимационных картинах, передаёт Variety.

Сейчас фильм находится на стадии разработки. Вернётся ли Ричи в кресло режиссёра проекта, пока неизвестно. Также не сообщается, вернутся ли актёры Мена Массуд, Наоми Скот и Уилл Смит к своим ролям.

Планы сделать продолжение «Аладдина» продюсер картины Дэн Лин раскрыл в августе 2019 года. По его словам, авторам фильма «ещё есть что рассказать», писал NEWS.ru.