Полнометражный фильм «Аладдин» студии Disney действительно получит сиквел. Оригинальная картина британского режиссёра Гая Ричи вышла в 2019 году.
Согласно источникам, в продолжении ленты будет рассказана «совершенно новая история», которая не будет основана на выходивших ранее анимационных картинах,
Сейчас фильм находится на стадии разработки. Вернётся ли Ричи в кресло режиссёра проекта, пока неизвестно. Также не сообщается, вернутся ли актёры Мена Массуд, Наоми Скот и Уилл Смит к своим ролям.
Планы сделать продолжение «Аладдина» продюсер картины Дэн Лин раскрыл в августе 2019 года. По его словам, авторам фильма «ещё есть что рассказать», писал NEWS.ru.
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