Кинотеатр «Художественный» откроется в 2020 году

Кинотеатр «Художественный» в Москве начнёт работу в конце 2020 года. Площадка станет премьерным и фестивальным центром.
Программным директором стал кинокритик и куратор Стас Тыркин, управляющий кинопрограммой театра «Гоголь-центр» и занимающий должность программного директора Strelka Film Festival,
Новый управляющий директор Варвара Мельникова заявила, что в будущем в кинотеатре будут проходить совместные с зарубежными культурными институциями кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия.
Не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов, — заявил Тыркин.
Как писал NEWS.ru, в конце июня специалисты приступили к реставрации кинотеатра «Родина» на Семёновской площади. Он был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова.
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