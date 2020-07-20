Кинотеатр «Художественный» откроется в 2020 году

https://static.news.ru/photo/4f4d8000-ca6d-11ea-a1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Кинотеатр «Художественный» в Москве начнёт работу в конце 2020 года. Площадка станет премьерным и фестивальным центром.

Программным директором стал кинокритик и куратор Стас Тыркин, управляющий кинопрограммой театра «Гоголь-центр» и занимающий должность программного директора Strelka Film Festival, сообщает «Афиша Daily». Директором событийной программы стала Галарина Долговых, генеральный продюсер Strelka Film Festival.

Новый управляющий директор Варвара Мельникова заявила, что в будущем в кинотеатре будут проходить совместные с зарубежными культурными институциями кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия.

Не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов, — заявил Тыркин.

Как писал NEWS.ru, в конце июня специалисты приступили к реставрации кинотеатра «Родина» на Семёновской площади. Он был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова.