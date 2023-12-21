Кинокритик сравнил «Слово пацана» и «Место встречи изменить нельзя» Кинокритик Шнейдеров: сериал «Слово пацана» не станет культовым

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» едва ли станет культовым и войдет в историю, рассказал NEWS.ru телекритик, режиссер и телеведущий, преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров. По его словам, эту криминальную драму нельзя поставить в один ряд с такими лентами, как «Место встречи изменить нельзя».

Я сомневаюсь, что этот сериал станет культовым и войдет в историю. Я думаю, что через полгода про него все забудут. Его нельзя сравнивать с какими-то великими фильмами — например, с «Местом встречи изменить нельзя». Вы разве видите в «Пацане» хоть одного артиста, равного по своим масштабам с Владимиром Высоцким, Владимиром Конкиным, Арменом Джигарханяном, Сергеем Юрским, Александром Белявским? — отметил собеседник.

Кроме того, продолжил критик, работы режиссера Станислава Говорухина и Крыжовникова — это принципиально разный уровень. В «Слове пацана» видна отличная операторская и монтажная работа, но музыкальное сопровождение утомляет, считает Шнейдеров.

Я вижу и слышу смертельно надоевшую всем музыку, которую включают каждые три минуты и которую уже все ненавидят. Местами там неплохие актерские работы. А местами они откровенно никакие. Ни один герой не вызывает у меня человеческого отклика в сердце. Тут все как в песне у Шнура: «никого не жалко, никого», — резюмировал эксперт.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что Крыжовников является серьезным, талантливым и профессиональным создателем кинофильмов. По его словам, автор криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» создал правильную и жесткую картину.