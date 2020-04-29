Кинокритик оценил изменения в правилах церемонии «Оскар»

Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что решение организаторов премии «Оскар» изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, рано или поздно должно было быть принято.
Об этом он
Кроме того, главный редактор сайта Filmz.ru подчеркнул, что в последние годы рейтинг кинопремии «Оскар» падает. Нововведения могут положительно повлиять на эту ситуацию.
Мы видим по рейтингам, что популярность премии падает, нужно что-то менять, нужно становиться ближе к зрителю. Возможно, что это тот самый шаг, который академия предпринимает, чтобы повысить собственную популярность, — заявил кинокритик.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американская киноакадемия допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, не выходившие в прокат в связи с пандемией коронавируса.
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