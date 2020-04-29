Кинокритик оценил изменения в правилах церемонии «Оскар»

https://static.news.ru/photo/b24dbd7a-8a24-11ea-97a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что решение организаторов премии «Оскар» изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, рано или поздно должно было быть принято.

Об этом он сказал в интервью радио Sputnik. По его словам, в связи с пандемией коронавируса в этом году «будет не так много картин, которые могли бы участвовать в номинациях». Он отметил, что сложившаяся ситуация располагает к изменениям индустрии кинопоказа.

Кроме того, главный редактор сайта Filmz.ru подчеркнул, что в последние годы рейтинг кинопремии «Оскар» падает. Нововведения могут положительно повлиять на эту ситуацию.

Мы видим по рейтингам, что популярность премии падает, нужно что-то менять, нужно становиться ближе к зрителю. Возможно, что это тот самый шаг, который академия предпринимает, чтобы повысить собственную популярность, — заявил кинокритик.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская киноакадемия допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, не выходившие в прокат в связи с пандемией коронавируса.