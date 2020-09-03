Канал The CW готовит сериал о киберспортсменке

Американский телеканал The CW планирует выпустить сериал, рассказывающий о киберспортсменке. Шоу получило название GG.
В центре сюжета — девушка, которая всю жизнь пытается добиться признания в игровой индустрии, где доминируют мужчины. Однажды она входит в команду по киберспорту и погружается в мир профессиональных игр,
GG расскажет о проблемах женщин, которые продолжают бороться за признание в игровом мире, — рассказала продюсер проекта.
Сценарий написала Дейзи Гарднер, которая работала над «Силиконовой долиной». Остальные подробности сериала пока не разглашаются.
Как писал NEWS.ru, в третьем сезоне сериала «Звёздный путь: Дискавери» появятся небинарный персонаж и трансгендер. Таким образом шоураннеры проекта Алекс Куртцман и Мишель Парадайз рассчитывают привлечь внимание новой аудитории, подчеркнув инклюзивность проекта.
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