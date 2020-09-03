Канал The CW готовит сериал о киберспортсменке

https://static.news.ru/photo/cf68e112-edfe-11ea-b49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский телеканал The CW планирует выпустить сериал, рассказывающий о киберспортсменке. Шоу получило название GG.

В центре сюжета — девушка, которая всю жизнь пытается добиться признания в игровой индустрии, где доминируют мужчины. Однажды она входит в команду по киберспорту и погружается в мир профессиональных игр, сообщает Deadline.

GG расскажет о проблемах женщин, которые продолжают бороться за признание в игровом мире, — рассказала продюсер проекта.

Сценарий написала Дейзи Гарднер, которая работала над «Силиконовой долиной». Остальные подробности сериала пока не разглашаются.

Как писал NEWS.ru, в третьем сезоне сериала «Звёздный путь: Дискавери» появятся небинарный персонаж и трансгендер. Таким образом шоураннеры проекта Алекс Куртцман и Мишель Парадайз рассчитывают привлечь внимание новой аудитории, подчеркнув инклюзивность проекта.