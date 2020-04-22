Из-за коронавируса в ФРГ и Южной Корее снова стали популярны автокинотеатры

https://static.news.ru/photo/66a449b0-84b2-11ea-83ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Lauer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автокинотеатры в Германии и Южной Корее снова приобрели новую популярность после введения карантина в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что для заполнения таких площадок даже не нужны новинки кино.

Из-за запретов на массовые мероприятия почти всем кинотеатрам в мире пришлось временно закрыться, что повлияло на сборы фильмов в прокате, напоминает The Hollywood Reporter. В отличие от обычных кинозалов, в автокинотеатрах люди не контактируют друг с другом, потому что каждый находится в салоне своей машины.

В Германии работает круглогодичная площадка Autokino Essen, у которой сейчас наблюдается ажиотаж. Спрос возрос в конце марта после объявления карантина.

Люди просто хотят прогуляться и посмотреть кино. У нас раскупили билеты на недели вперёд, — заявил менеджер Autokino Essen Фрэнк Печак.

У южнокорейского автокинотеатра Cine 80, расположенного в Тэгу, продажи выросли на 20%, а у Jayuro Drive-in в пригороде Сеула выручка увеличилась на 30%.

Как писал NEWS.ru, 17 марта автокинотеатр Paramount в Калифорнии посетило как минимум в два раза больше зрителей, чем обычно. Владелец бизнеса рассказал, что на показ было продано 360 билетов на 136 автомобилей. Также увеличилась посещаемость на площадках того же типа в штатах Канзас, Оклахома и Миссури.