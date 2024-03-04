Ирина Безрукова призналась, что ей не дарили лимузины и острова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова заявила в комментарии NEWS.ru, что у нее не очень состоятельное окружение, поэтому она никогда не получала в подарок лимузины, острова и смартфоны. Хотя при этом она призналась, что какие-то дорогие презенты для нее все-таки делали.

Достаточно дорогие [подарки] — да, дарили. Но в целом в моем окружении не очень состоятельные люди: обычные артисты, операторы и режиссеры, поэтому никаких островов, лимузинов или даже новых сотовых телефонов не было. Но это не так важно, — сказала Безрукова.

Актриса пояснила, что для нее не так важна стоимость подарка, но она не хотела бы, чтоб оный был бесполезным. При этом она положительно оценила вариант с подарком цветка в горшке.

Даже в горшочке Гиацинт, который будет раскрываться, подаренный с любовью и с теплотой, лучше, чем какой-то формальный дорогой подарок. Главное, чтобы подарок не был ненужным. Потому что очень жаль денег и времени человека, который это подарит, — сказала артистка.

Безрукова 4 марта присутствует на премьере показа «Адам и Ева». Главные роли в нем исполнили Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев.

В 2021 году Ирина Безрукова призналась, что во время съемок фильма в Китае столкнулась с домогательствами со стороны продюсера картины. Мужчина пытался произвести впечатление тем, что присылал за Безруковой белый лимузин, но та делала вид, что не замечает его знаков внимания, пока однажды продюсер не пригласил ее к себе домой. Актриса ответила, что в России не принято, чтобы женщина одна ходила в гости к мужчине, и сказала, что придет с режиссером и своим партнером, исполнявшим роль главного героя в фильме.