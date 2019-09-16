https://static.news.ru/photo/48d38a94-d88d-11e9-abc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сериал «Игра престолов» с 2012 года получает награды за лучшие спецэффекты. В номинацию картина не была включена только в 2017 году.

Седьмая статуэтка «Эмми» была вручена сериалу за эпизод «Колокола» — за решающую битву за власть в Вестеросе.

«Игра престолов» опередила предыдущих рекордсменов — «Звёздный путь. Следующее поколение» и «Звёздный путь. Вояджер», сообщает Life .

Как ранее писал News.ru, телеканал HBO начал производство пилотного эпизода приквела «Игры престолов». По предварительным данным, компания готовит экранизацию книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь».