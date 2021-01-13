Хотиненко назвал выдвижение «Чудо-женщины 1984» на Оскар падением премии

https://static.news.ru/photo/c8be43d2-5589-11eb-8752-fa163e074e61_660.jpg Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина:1984» Фото: DC Comics

Российский кинорежиссёр Владимир Хотиненко оценил выдвижение фантастического боевика «Чудо-женщина 1984» по мотивам комиксов DC на премию Оскар во всех номинациях. По его словам, данный факт «убивает» смысл награды и является её «падением».

Я отношусь к этому как и подавляющее большинство, наверное. Это так убивает смысл, «Оскар» разные этапы, конечно, переживал, всё было, но чтобы бездарно так участвовало...это что-то новенькое. Это беспомощно, бездарно и это падение «Оскара». Конечно же, это что-то такое беспрецедентное, — заявил Хотиненко в разговоре с NEWS.ru.

Ранее российский режиссёр Павел Лунгин также отреагировал на выдвижение боевика на «Оскар» во всех номинациях. По его словам, мир живёт «во время глубоких культурных мутаций, которые совершенно непонятно, к чему приведут». Мэтр отметил, что сейчас всё чаще и чаще побеждает то, что раньше считалось «плохим вкусом».

Лента «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли может выйти на широкие экраны в РФ 14 января. Актриса также номинирована на престижную премию. Кроме неё награду предлагают вручить: продюсерам Деборе и Заку Снайдеру, режиссёру Пэтти Дженкинс, авторам сценария Джеффу Джонсу и Дэйву Каллахэму, актрисам Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актёрам Крису Пайну и Педро Паскалю.

Также статуэтки могут достаться художнику по костюмам Линди Хемминг, композитору Хансу Циммеру, оператору Мэттью Дженсену и другим участникам съёмочной команды. Картина снимается по мотивам комиксов от DC.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики Центра изучения женщин в кино и на телевидении при Университете Калифорнии в Сан-Диего выяснили, что среди 100 самых кассовых фильмов 2020 года 16% сняли режиссёры-женщины. Этот показатель оказался рекордным.