Хабенский получает за смену столько же, сколько Том Круз за одно слово

https://static.news.ru/photo/28570afe-8a5b-11ea-9e94-fa163e074e61_660.jpg Том Круз Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Голливудские актёры получают за одно слово столько же, сколько самые востребованные российские за 12-часовую смену.

Так, популярные актёры Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский получают около 500 тысяч рублей за съёмочный день, тогда как в американской киноиндустрии за одно слово Тома Круза платят около 513 тысяч рублей ($7000), сообщает KP.RU.

Не отстают по гонорарам и другие голливудские актёры (среднее за карьеру): Курт Рассел получает за слово 410 тысяч рублей ($5600), Джонни Депп — 353 тысяч рублей ($4800), Дензел Вашингтон — 330 тысяч рублей ($4500), Леонардо Ди Каприо 315 тысяч рублей ($4300).

В пятёрку самых оплачиваемых по словам голливудских актрис вошли: Камерон Диас — 352 тысяч рублей ($4800), Кортни Кокс — 256 тысяч рублей ($3500), Джоди Фостер — 234 тысяч рублей ($3200), Джулия Робертс — 176 тысяч рублей ($2400) и Холли Берри 176 тысяч рублей ($2400).

Ранее NEWS.ru писал, что за один рекламный пост в социальной сети Instagram певица Ольга Бузова получает около 1 млн рублей.