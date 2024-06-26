«Голливуд отдыхает»: что известно о новом кинопарке на 700 га в Подмосковье

Фото: Пресс-служба балета Надежды Бабкиной

На территории Новой Москвы строится гигантский кинопарк, площадь которого займет 700 гектаров. Съемочные павильоны и площадки находятся под открытым небом. Как выглядит кинопарк, какие картины там уже снимают и способен ли он «импортозаместить» Голливуд — в материале NEWS.ru.

Где расположен кинопарк «Москино» и как он выглядит

Государственный проект — кинопарк «Москино» расположен примерно в 20 км от МКАД, недалеко от Троицка. «Отстраивается огромный киногород с множеством декораций для съемок фильмов любых жанров, любой эпохи. Тут и храмы, и монастыри, и ковбойские деревни, и самолеты, и дворцы с замками — на любой вкус. Есть и деревенские локации: избы, сарайчики, колодцы, загоны…» — рассказал NEWS.ru продюсер и музыкант основатель проекта Grand Melody Orchestra Александр Яковлев.

Со своей командой собеседник издания уже отснял детский мини-мюзикл в народном стиле в декорациях кинопарка «Москино». Это первый кинопроект, отснятый целиком на этой территории, которую российские киношники уже называют «нашим ответом Голливуду».

Яковлев назвал кинопарк «фантастически крутым местом» с идеальными условиями для съемок. «Зная планы строительства кинопарка, могу четко сказать, что руководство нашей страны настроено очень серьезно заменить западную киноиндустрию. Масштаб здесь такой, что Голливуд отдыхает», — убежден музыкант.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Какие существуют площадки для киносъемок в Москве

В Москве действуют несколько локаций, где снимают фильмы. Самая популярная — киностудия «Мосфильм». В этом году исполнилось 100 лет со дня ее основания. Площадь составляет чуть менее 35 гектаров. На огороженной территории располагаются съемочные павильоны, декорации городской улицы конца IХХ — начала ХХ века и музей истории киностудии.

В подмосковных Химках находится киногород Piligrim Porto с комплексом европейского города в стиле конца ХVIII века. Декорации выполнены в виде домов, пиратского порта и парусника корабля Джека-Воробья в натуральную величину.

Площадка была выстроена для съемок фильма режиссера Олега Ряскова «Записки экспедитора тайной канцелярии». Как рассказал телевизионный критик Александр Горбунов, после завершения работы над проектом территорию решили не демонтировать, а оставить для коллег.

«Ряд картин снимают на „Мосфильме», что-то — в Piligrim Porto. Но все же гораздо чаще продюсеры арендуют на время съемок частные квартиры, особняки или павильоны бывших фабрик или заводов. Часто — вне Москвы. Например, более 10 лет назад длинные сериалы ездили снимать в Киеве, а после начала СВО стали ездить в Минск. Потому что выходило значительно дешевле на круг», — отметил критик.

По мнению продюсера Яковлева, через три — пять лет все российское кино «будут снимать в „Москино“, никуда не придется ездить», ведь его территория в 20 раз больше «Мосфильма».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

О чем первый снятый в «Москино» мюзикл

Критик Горбунов считает, что государство не будет вкладываться «в ненужный проект». «Я вижу в этом (строительстве «нашего Голливуда». — NEWS.ru) прежде всего идеологическую составляющую. Когда кино располагается в едином пространстве, его проще не то чтобы контролировать — но, скажем так, направлять. И в целом поднимать национальное патриотическое кино», — прогнозирует эксперт.

Он напомнил, что аналогичные кластеры — хотя и меньшего размаха с точки зрения территории — возникают в российских регионах под эгидой «Союзмультфильма». Задача таких мастерских — создавать новые анимационные истории и героев для российского зрителя.

Он сравнил отснятый в декорациях кинопарка мини-мюзикл «ОХ!» с некогда популярным телевизионным форматом «Старые песни о главном» на Первом канале. В проекте задействованы дети и подростки, победившие в третьем сезоне популярного конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Также в нем поют солисты Grand Melody Orchestra и играют участники балетной труппы театра Надежды Бабкиной.

Для юных артистов это первый опыт подобной работы. Ирина Чикова с семилетним сыном Федей приехали на съемки из Тулы. Мальчик играет на балалайке.

«Феде нравится именно народная музыка. Дома у нас главная „страшилка“ для сына: „будешь себя плохо вести, на балалайку больше не поведу“, — рассказала она в перерыве между съемками журналисту NEWS.ru.

Мария Артемова из Покрова Владимирской области также порадовалась народной стилистике мини-мюзикла. «В наше время хочется больше народного пения. Потому что в медийном пространстве чаще всего звучат попса, рэп, а народного маловато, к сожалению. Я хочу продвигать именно народное творчество», — призналась она NEWS.ru.

Выбор материала, по оценкам критика Горбунова, показывает вектор движения государства к традиционным ценностям. «Это ожидаемо в условиях современных российских реалий — тенденции к импортозамещению чужих товаров, ценностей и идей своими собственными. Удастся ли импортозаметить и Голливуд на московский земле — время покажет», — предположил он.

Горбунов напомнил, что главная проблема сегодняшней киноиндустрии — это не отсутствие локаций для масштабных съемок, а дефицит сценариев.

Фото: Пресс-служба Продюсерского центра Александра Яковлева

По его мнению, в российской киноиндустрии также не хватает качественного семейного контента. Он заметил, что в год выходит от двух до четырех достойных фильмов, «на которые не стыдно прийти семьей». На платформах кино о детях и подростках чаще всего посвящено тематике абъюза в школе или семье.

«То есть чернушные истории пока преобладают в семейном кино. А ведь подрастающему поколению нужны герои, через которых доносятся правильные смыслы, позитивная стилистика, направленная на популяризацию культуры нашей страны», — резюмировал он.

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