Глинников вышел в свет в новом образе после долгого перерыва

Фото: NEWS.ru

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников в новом образе появился на 11-м Забайкальском международном кинофестивале в Чите, передает корреспондент NEWS.ru. Для мероприятия артист выбрал черный костюм в свободном стиле, образ он дополнил солнцезащитными очками.

Актер предстал перед публикой с кудрявыми волосами длиной до плеч и бородой. Раньше артист предпочитал короткие стрижки и легкую щетину.

Глинников дебютировал в кино в 2008 году, сыграв небольшую роль в молодежном сериале «Клуб». В 2009-м артист снялся в сериалах «Универ» и «Первая любовь». Широкая популярность пришла к актеру в 2010 году благодаря роли Глеба Романенко в комедийном ситкоме «Интерны».

В 2017 году Глинников принял участие в пятом сезоне шоу «Холостяк». После его окончания актер сделал предложение руки и сердца победительнице шоу Екатерине Никулиной. Однако этот роман так и не закончился свадьбой — в январе 2018-го пара рассталась.

В четверг, 30 мая, народный артист России Александр Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Актер появился на ковровой дорожке мероприятия.