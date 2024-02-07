Стало известно, сколько россиян посмотрели все серии «Слова пацана» Глава онлайн-кинотеатра Володькин: 23 млн россиян посмотрели «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба WINK

Глава одного из онлайн-кинотеатров Антон Володькин заявил, что 23 млн россиян посмотрели все серии сериала «Слово пацана. Кровь на Асфальте». В беседе с РБК он заявил, что запрос от зрителей на второй сезон существует, но окончательное решение будут принимать создатели проекта.

Мы как представители бизнеса за, но не можем декларировать, что это точно будет, — отметил Володькин.

Он добавил, что затраты на «Слово пацана» составили сотни миллионов рублей, и эту сумму удалось окупить в первый месяц после выхода сериала. По словам Володькина, маркетинговая поддержка картине была необходима только на старте. Уже к середине «Слово пацана» начало продвигать себя само, в частности, благодаря отзывам зрителей и мемам, отметил он.

Актер Рузиль Минекаев, исполнивший в «Слове пацана» роль Марата, ранее заявил, что не знает, планируют ли создатели сериала снимать второй сезон. При этом он надеется, что продолжения картины не будет. По мнению Минекаева, второй сезон может испортить общее впечатление от первого.

Против продолжения «Слова пацана» также выступила актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль. Она считает, что сериал должен уйти на пике популярности и ему не нужно продолжение. По мнению Пересильд, если запускать второй сезон, то лучше с новыми героями.