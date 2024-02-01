«Финист. Первый богатырь»: о чем фильм, кого сыграла Пересильд

Фото: START

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

1 февраля вышел тизер фильма «Финист. Первый богатырь». Какой сюжет, как связана эта лента с диснеевским «Последним богатырем», кого сыграла Юлия Пересильд и когда картина выйдет на экраны?

О чем фильм «Финист. Первый богатырь»

В основе сюжета лежит история о богатыре Финисте, которому, как сказано в тизере, «нет равных ни по храбрости, ни по ловкости, ни по силушке». У доброго молодца есть помощник Мелеха, с которым он путешествует и борется с чудовищами.

«Он горделив и самоуверен и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться», — говорится в описании картины на «Кинопоиске».

Во время одного из походов герои находят в лесу кабана с драконьими крыльями. Судя по тизеру, Финисту удается справиться с фантастическим созданием и даже оседлать его: чудище взмывает в облака и летит на поводьях в руках богатыря.

Весь сюжет не раскрывается, однако из проморолика ясно, что герои окажутся в пустыне. Там они, встретившись с помолодевшей Бабой-ягой, продолжат свои приключения, но уже в восточных странах.

Лента является одной из частей так называемой богатырской франшизы. Изначально «Последний богатырь» был российско-американским комедийным приключенческим фильмом компании «Уолт Дисней Компани СНГ» и киностудии Yellow, Black and White. Режиссером и предыдущих, и новой части выступил Сергей Дьяченко.

«Я очень люблю создавать сказочный реализм. Это такой жанр, где волшебство случается с реальными людьми. У нас был очень серьезный кастинг: каждый человек из массовки отсмотрен, утвержден и специально одет. Несмотря на то что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реальной», — делился Дьяченко в одном из интервью.

Какие актеры сыграли в фильме «Финист. Первый богатырь»

Главную роль, а именно удалого богатыря Финиста, исполнил Кирилл Зайцев, который сам выполнил большую часть трюков. Его экранного помощника сыграл знакомый зрителям по сериалу «Кухня» Сергей Лавыгин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кирилл Зайцев

«Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой», — рассказал Зайцев в интервью «Вестям».

В образе помолодевшей Бабы-яги предстанет Юлия Пересильд. Также в съемках картины принял участие Федор Добронравов.

Кастинг был и на роль верблюда Джамала. Как пишет РБК Life со ссылкой на прокатчика ленты «НМГ Кинопрокат», учитывались и внешние данные, и особенности линьки этих животных, ведь съемки начинались весной в России, а завершались летом в Казахстане.

Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

Известно, что картина выйдет к следующему Новому году. Шоураннеры в тизере указали точную дату премьеры — 1 января 2025 года.

Какие еще ленты будут в богатырском цикле

В рамках развития богатырской вселенной должен также выйти сериал «Последний богатырь. Наследие». По сюжету 50-летний богатырь Иван, которого вновь сыграет Виктор Хориняк, воспитывает двух дочерей — богатырку Марью, роль которой исполнила Арина Рожкова, и начинающую колдунью Софью, образ которой воплотила Эвелина Мазурина. Обеим девушкам предстоит отправиться в прошлое, чтобы спасти отца и Беломорье. Дочери богатыря переносятся в 2017 год.

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