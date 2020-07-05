Фильм с дочерью Майкла Джексона в образе Иисуса Христа возмутил христиан

https://static.news.ru/photo/2d1a2082-bec0-11ea-813d-fa163e074e61_660.jpg Пэриc Джексон Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Группа активистов, исповедующих христианство, создала в Интернете петицию с требованием остановить распространение голливудского фильма «Привычка», который ещё не вышел в прокат. Люди возмутились актёрским составом: одну из главных ролей в ленте играет получившая порнопремию актриса Белла Торн, а дочь короля поп-музыки, американского певца Майкла Джексона Пэрис исполняет роль Иисуса Христа.

По сюжету, Торн предстанет в образе тусовщицы, которая оказалась замешанной в опасной сделке с наркотиками. Чтобы избежать неприятностей, она маскируется под монашку. В какой-то момент перед ней появляется Джексон в образе Христа.

Верующие предположили, что картина не только покажет Иисуса в образе женщины, но и представит сына Божьего лесбиянкой. Впрочем, если первое, очевидно, то о втором в описании к фильму нет ни слова, сообщает Lenta.ru. Создатели петиции назвали картину богохульной и призвали повысить осведомлённость «об этом христианофобском мусоре».

Аналогичное обращение с призывом отменить выход фильма на своем сайте также выложила консервативная организация «Миллион матерей». В тексте сказано, что «кощунственный фильм» высмеивает верующих людей.

Опасения верующих подогревают недавние откровения Джексон, которая рассказала о своей сексуальной ориентации. По словам девушки, она даже не предполагала, что в конечном итоге будет с мужчиной, так как в прошлом встречалась с большим числом женщин.

Исполнительный продюсер «Привычки» Кассиан Элвес слухи о том, что Джексон сыграет лесбиянку, назвал чушью. По его словам, в ленте есть лишь момент, в котором к героине Торн приходит видение её матери, одетой как Иисус.

Дата премьеры картины пока не объявлена. Съёмки завершились минувшей весной.

Ранее, как писал NEWS.ru, Джексон поделилась с подписчиками в Instagram архивными фотографиями отца. Почти на всех певец кривляется и смеётся. Однако самым трогательным кадром пользователи признали фото, где звезда целует свою маленькую дочку в губы.