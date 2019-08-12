https://static.news.ru/photo/6766679a-bd19-11e9-8935-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» Фото: Sony Pictures Entertainment

Новый фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» по итогам первого уик-энда в России собрал 505 млн рублей. Об этом сообщили в представительстве компании Sony Pictures.

Там отметили, что лента захватила лидерство в прокате и назвали выручку феноменальной.

За первые выходные картина превзошла общие сборы самой успешной до этого момента картины режиссёра «Джанго Освобождённый» за всё время проката, отметили представители кинокорпорации.

В общей сложности фильм с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях посмотрели примерно 1,5 млн человек.

Фильм «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат 8 августа. Как сообщал News.ru, по итогам первого дня он собрал более 125 млн рублей. Первый уик-энд в мировом прокате обогатил создателей ленты на $40 млн, также установив новый кассовый рекорд.