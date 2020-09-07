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Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале

14:29, 07 сентября 2020 42
Фото: Disney/Саша Гусев

Премьера исторической драмы «Дорогие товарищи» российского режиссёра Андрея Кончаловского состоялась на Венецианском кинофестивале. Она вошла в основной конкурс мероприятия.

Суммарно за два дня картину покажут 15 раз, сообщает РИА Новости. Показы проходят с английскими и итальянскими субтитрами.

Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в городе Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Главная героиня — убеждённая коммунистка, деятель городского комитета партии, которая готова до драки защищать фигуру Иосифа Сталина в споре с дочерью.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Также в проекте снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров.

В независимую программу Giornate Degli Autori Венецианского фестиваля вошли ещё два фильма российских режиссёров. Ими стали «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева, писал NEWS.ru.

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