Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале

https://static.news.ru/photo/02032afe-f0fe-11ea-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney/Саша Гусев

Премьера исторической драмы «Дорогие товарищи» российского режиссёра Андрея Кончаловского состоялась на Венецианском кинофестивале. Она вошла в основной конкурс мероприятия.

Суммарно за два дня картину покажут 15 раз, сообщает РИА Новости. Показы проходят с английскими и итальянскими субтитрами.

Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в городе Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Главная героиня — убеждённая коммунистка, деятель городского комитета партии, которая готова до драки защищать фигуру Иосифа Сталина в споре с дочерью.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Также в проекте снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров.

В независимую программу Giornate Degli Autori Венецианского фестиваля вошли ещё два фильма российских режиссёров. Ими стали «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева, писал NEWS.ru.