Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале

Премьера исторической драмы «Дорогие товарищи» российского режиссёра Андрея Кончаловского состоялась на Венецианском кинофестивале. Она вошла в основной конкурс мероприятия.
Суммарно за два дня картину покажут 15 раз,
Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в городе Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Главная героиня — убеждённая коммунистка, деятель городского комитета партии, которая готова до драки защищать фигуру Иосифа Сталина в споре с дочерью.
Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Также в проекте снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров.
В независимую программу Giornate Degli Autori Венецианского фестиваля вошли ещё два фильма российских режиссёров. Ими стали «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева, писал NEWS.ru.
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