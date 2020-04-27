Фестиваль SXSW покажет фильмы на Amazon Prime

Американский кинофестиваль South by Southwest (SXSW) проведёт показ фильмов своей программы 2020 года на стриминговом сервисе Amazon Prime.
В смотр войдут полнометражные фильмы и короткий метр, документальные картины, также разного хронометража, и эпизоды новых сериалов,
Бесплатный доступ будет открыт с 27 апреля по 6 мая. Для просмотра регистрация не требуется. Организаторы SXSW отменили событие в 2020 году из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Проекты станут доступны с 27 апреля.
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