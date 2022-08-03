«Это не воровство»: в ГД пообещали вернуть голливудские новинки зрителям Кинотеатры нашли два способа показа западных фильмов и просят Госдуму разрешить третий. Он может стать самой законной схемой проката мировых премьер

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Американский анимационный фильм «Миньоны»

1 августа крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» за один день запустила и отменила новую услугу — показ «кинопродуктов». В рамках проекта зрителям обещали демонстрировать голливудские фильмы вместе с отечественными, при этом цена билета включала оплату просмотра только российского кино. По словам главы сети Алексея Васясина, это бы нарушило права правообладателей. Саму акцию он назвал способом привлечь внимание к проблемам попавшей в трудное положение отрасли. Какие способы придумывают кинотеатры, чтобы в условиях резко упавших доходов заработать на показе голливудских блокбастеров ушедших из России студий, насколько легальны эти пути и что намерены сделать власти для возвращения западных картин — в материале NEWS.ru.

«Пиратский контент кинотеатры вынуждены достаточно сильно прятать»

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев признался, что схема совместного показа голливудских и отечественных лент обкатывается в России уже несколько недель.

Кинотеатры сейчас стоят на грани пропасти, это не преувеличение. Падение кассовых сборов составляет порядка 75%, больше 40% кинозалов закрылось. У кинотеатров уже нет возможности платить ни зарплату сотрудникам, ни аренду, ни по обязательствам перед контрагентами. Поэтому показ Голливуда в том виде, в котором он сейчас реализуется на экранах ряда кинотеатров, — единственно возможный вариант в более-менее легальном поле, — объяснил в эфире ОТР Роман Исаев.

Он уточнил, что согласно российскому законодательству предсеансовое обслуживание для зрителей бесплатно и «может быть любым — пляски клоунов, раздача пирожков, показ какого-то голливудского фильма, после чего можно демонстрировать российскую либо любую другую картину, имеющую прокатное удостоверение». Так, несостоявшаяся акция «Синема Парк» и «Формула Кино» предполагала показ отечественного фильма «Кощей. Начало» и голливудской анимации «Миньоны: Грювитация».

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Однако по мнению коммуникационного директора форума «Российский кинобизнес» Михаила Картавкина, демонстрация голливудских фильмов таким способом создает «странную ситуацию». Он отметил, что «показ пиратского контента вряд ли сильно спасет ситуацию с прокатом».

Голливудские премьеры — это широкий маркетинг, реклама, и благодаря информированности зрителей собирались полные залы. Пиратский же контент кинотеатры вынуждены достаточно сильно прятать. Программа сдвоения не совсем лицензированного фильма с российским создает странную ситуацию: люди, заплатив деньги за просмотр условных «Миньонов», отправляют средства прокатчикам фильма «Кощей». Либо могут вообще сдать билет после просмотра «Миньонов» и вернуть деньги, если не останутся на «Кощея», так как формально не получили оплаченную услугу, — подчеркнул Михаил Картавкин.

Где можно увидеть голливудские премьеры в России сейчас

Президент компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев рассказал NEWS.ru, что число практикующих двойной показ кинотеатров варьируется, по оценкам экспертов, от 160 до 180.

Попробовали на «Бэтмене» — никаких радикальных мер (штрафных санкций. — NEWS.ru) к кинотеатрам принято не было. И по умолчанию «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу» всё дальше идет, — считает Алексей Рязанцев.

Одним из первых в России продавать билеты на сеансы, где можно увидеть голливудские новинки, стал киноцентр «Великан Парк» в Санкт-Петербурге. Промониторив официальные сайты ряда кинозалов, NEWS.ru обнаружил, что на момент публикации материала купить билеты на «запрещенные» в стране западные премьеры «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Топ Ган: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство», «Бэтмен», и «Миньоны: Грювитация» предлагает, в частности, сеть кинотеатров «Мираж Синема», представленная в девяти городах России.

Компания призывает «не отказывать себе в удовольствии посмотреть актуальное кино на большом экране и насладиться новинками Голливуда вместе со всем миром». На сайте сети поясняется, что западные фильмы демонстрируются в ее кинотеатрах с 15 июля в рамках отдельного проекта «То кино!», выступающего арендатором залов «для долгожданных и многочисленных показов».

Фото: Shutterstock Кинозал

Ну правда, невозможно кинотеатру выжить без голливудского продукта. Отечественный кинопром просто не готов выпускать 200 картин в год. А без этого минимального количества, учитывая многозальность кинотеатров, дефицит продукта будет наблюдаться безусловно. Поэтому каждый по-своему пытается выжить в отсутствие какой-то государственной программы поддержки кинотеатров, — сказал президент «Каропроката».

Почему Министерство культуры «ничего не делает» и разрешат ли ввозить Голливуд по параллельному импорту

По словам Романа Исаева, «кинотеатры оказались брошены, они никому не нужны». Он рассказал, что на протяжении нескольких месяцев после ухода голливудских студий представители АВК просили «и через аппарат премьер-министра, и через Госдуму» выработать меры поддержки.

Мы провели ряд рабочих встреч — очень конструктивных и деловых. Но, к сожалению, Дума перенесла решение наших вопросов на осень, потому что было не до того. А профильное Министерство культуры, призванное нам помогать, ничего не делает. У него даже позиции никакой нет, — посетовал Исаев.

Он сообщил, что в прямой финансовой помощи на федеральном уровне кинотеатрам было отказано. Но ряд регионов оказывают поддержку. Так, мэр Москвы Сергей Собянин одобрил выделение средств столичным залам «для покрытия прокатной планки по российским фильмам».

Есть точечная поддержка по Нижегородской, Иркутской областям, по Приморскому краю. Кому-то «коммуналку» обнулили, где-то прямых денег дали. Но на данный момент это, грубо говоря, пять регионов. Все остальные никаких возможностей для помощи кинотеатрам не изыскали. И залы сегодня просто закрываются, — заключил Роман Исаев.

Одной из возможных мер сохранения кинопроката в стране Михаил Картавкин назвал создание новой компании с участием государства, которая «централизованно будет осуществлять альтернативный прокат». По мнению эксперта, это позволило бы «получить рекламные бюджеты и привести людей в кинотеатры». Он отметил, что одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются сейчас залы, — «уход культуры посещения кинотеатров, которая была сильно подорвана во время пандемийных ограничений, а сейчас стала еще ниже».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила NEWS.ru, что власти намерены помочь кинотеатрам вернуть в залы голливудское кино. На этапе разработки сейчас находятся и другие меры поддержки. Парламентарий напомнила, что в этом году правительство уже выделило на съемки новых отечественных фильмов 14 млрд рублей. Драпеко предполагает, что эти картины в ближайшее время частично обеспечат залы необходимым контентом.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Елена Драпеко

Кроме того, на совещании с правительством обсуждалось предложение о переносе сроков выплаты налогов, которые кинотеатры должны выплатить 1 сентября, на весну 2023 года, когда они «смогут хоть немного заработать».

И третье. Кинотеатры просят разрешить параллельный импорт западных фильмов. Это вопрос сложный, речь идет не о физическом импорте чего-то материального, а об использовании продукта интеллектуального труда без разрешения правообладателя. Я считаю, что это можно было бы разрешить. Но это не значит, что они не будут платить [отчисления за показ фильмов]. Это так называемый роялти — обязательный платеж, но назначенный не правообладателем по договору, а государством, — рассказала Елена Драпеко.

Роман Исаев признал, что сейчас в России «имеются каналы для получения новых голливудских фильмов, которые не были выпущены из рук официальных представительств западных компаний, чья деятельность приостановлена на территории нашей страны». По мнению представителя АВК, «это не воровство».

Согласно указу президента № 322 от 27 мая, на зарубежных правообладателей открываются счета типа «О». И если правообладатель придет и востребует свои деньги, то сможет их забрать. А может, он за ними и не придет. Это будут рублевые счета. Похожее решение было изобретено в свое время для расчетов за газ, — напомнил Исаев.

Данную схему член совета Ассоциации владельцев кинотеатров назвал неидеальной, но признал, что «ничего другого прокатчикам не остается».