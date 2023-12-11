Еще один актер из «Возвращения Мухтара» умер на СВО: кто он, за кого воевал Вступивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Павленко погиб в зоне СВО

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В зоне спецоперации погиб актер, сыгравший несколько ролей в российском сериале «Возвращение Мухтара». За какую сторону он воевал, где снимался, чем знаменит?

Что за актер из «Возвращения Мухтара» погиб на СВО, за кого он воевал

Как сообщает украинское издание «Главком», в зоне специальной военной операции убит артист Андрей Павленко. Известно, что украинский актер вступил в ряды ВСУ около полутора лет назад.

Смерть Павленко подтвердила его супруга Дарья Орехова на своей странице в одной из социальных сетей.

«День прощания с Андреем сообщу позже. Я буду очень скучать по тебе, моя любовь», — написала жена артиста.

Подробности гибели воевавшего на стороне украинской армии актера не приводятся.

Чем известен актер Андрей Павленко

Павленко родился 12 августа 1980 года на Украине. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в 2009 году. Помимо этого, он учился (2000–2003) в Высшей школе деятелей сценического искусства Министерства культуры Российской Федерации при РАТИ (ГИТИС) и Национальном университете журналистики (1997–2002) в Киеве.

Фильмография Павленко насчитывает более 60 ролей в кино и сериалах. В частности, украинский актер сыграл в российском телесериале «Возвращение Мухтара». Павленко исполнил разные роли в третьем (тренер теннисного клуба), четвертом (хозяин ресторана Игорь Андреевич), пятом (сосед Лапина по даче) и шестом (Сергей Трофимов и главврач стоматологической клиники) сезонах.

Кроме того, он сыграл мужа роженицы в сериале «Мотыльки», события которого разворачиваются вокруг аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Также он сыграл опера Яшу Циркуля в сериале «Ментовские войны. Одесса» и старшего сержанта охраны на вокзале Анатолия Ткачева в российско-украинском фильме «По законам военного времени — 2».

Какой еще актер из «Возвращения Мухтара» погиб на СВО

Несколько дней назад стало известно о гибели в зоне спецоперации украинского актера Василия Кухарского. В сериале «Возвращение Мухтара» он сыграл в четвертом (гот) и пятом (сотрудник госнаркоконтроля) сезонах.

Кухарский родился 2 декабря 1981 года в Житомире. Высшее образование он получил в киевском университете, однако сниматься в кино начал в России. Впервые он появился на телеэкранах в сериале «Русское лекарство».

Фильмография Кухарского насчитывает 38 проектов, среди которых фильмы «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд», сериалы «Ментовские войны», «Пляж» и другие. Последними проектами для Кухарского стали «Отторжение» и «Спасти Веру», которые вышли на экраны в 2021 году.

Как сообщалось, украинский актер скончался 7 декабря в одном из госпиталей на Украине от полученных ранений.

Фото: Театр на Подоле Василий Кухарский

Какие украинские актеры погибли на СВО

В марте 2022 года в ходе боев за Ирпень погиб 33-летний актер театра и кино Павел Ли, принимавший участие в украинской версии «Фабрики звезд». В первые дни спецоперации он вступил в ряды ВСУ.

В декабре прошлого года в зоне СВО в возрасте 26 лет скончался участник «Лиги смеха» Ярослав Гаркавло.

В июле текущего года 29-летний украинский актер Евгений Светличный погиб на Харьковском направлении. Также в июле в зоне боевых действий погиб артист Филипп Виннер. Ему был 31 год.

В августе 2023 года в зоне проведения СВО погиб примкнувший к ВСУ 35-летний актер сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Он имел звание главного сержанта взвода.

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