Эрнст о сериале «Вертинский»: посмотрите на XX век глазами грустного клоуна

13 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а позже — на Первом канале состоится премьера сериала «Вертинский» о легендарном советском артисте и певце Александре Вертинском. Накануне первые две серии проекта оценил российский бомонд, включая Аллу Пугачёву, Максима Галкина, Фёдора Бондарчука и Ксению Собчак.
Автором идеи, со слов генерального продюсера ленты Константина Эрнста, выступила Анастасия Вертинская — младшая дочь одного из самых известных певцов ХХ века.
Однажды вечером, почти ночью, Анастасия Александровна позвонила мне и спросила своим неподражаемым протяжным голосом: «Почему бы вам не снять кино о моём отце?». Разве я мог отказать такой женщине? Было это ещё в 2014-м, — рассказал Константин Эрнст в беседе с NEWS.ru
К тому же Вертинский — интереснейшая личность, подчёркивает продюсер. Талантливейший исполнитель, наследник поэзии Серебряного века, через судьбу которого прошли «все главные болевые точки ХХ века».
В фильме зритель смотрит на весь ХХ век глазами Вертинского-грустного клоуна. Вообще, весь фильм целиком — это попытка осмыслить события ХХ века с точки зрения XXI века, — добавил Эрнст.
Первая серия начинается с... обнажённой мужской пятой точки крупным планом: молодой Вертинский позирует в мастерской художников, чтобы заработать деньги себе и друзьям на... запрещённые сегодня вещества, которые раньше продавали в аптеках, правда, по рецепту. Ими молодые люди пытаются украсить серые будни своей жизни.
За окном 1915 год, бушует Первая мировая война. Молодой Саша Вертинский мечтает о славе на большой сцене. Главные испытания у него впереди — смерть обожаемой сестры Надежды, роман со звездой немого кино Верой Холодной и потеря этой любви, революция, эмиграция... На все эти события гармонично накладываются песни Вертинского, исполненные будто сердцем.
Сценарий написали Авдотья Смирнова и Анна Пармас довольно быстро, он нам очень понравился, — подчеркнул на премьере Константин Эрнст.
Смирнову пригласили выступить режиссёром. Однако из-за финансового кризиса всё в том же 2014-м проект был заморожен, замечает Эрнст. Ситуацию спасли бизнесмен Роман Абрамович и меценат Сергей Авдоньев, они выделили недостающие для съёмок средства.
В итоге проект получился одним из самых дорогих на моей памяти — как для души, так и с экономической точки зрения, — признался Константин Эрнст.
Главную роль в сериале «Вертинский» сыграл актер Алексей Филимонов.
Он пока не медиен. Но после «Вертинского», я убеждён, будет у режиссёров нарасхват. Кстати, в картине Алексей поёт сам, — рассказал NEWS.ru Константин Львович.
Сам Алексей в беседе с NEWS.ru признался, что любит творчество Вертинского, и петь ему было несложно. А вот грим доставил массу неудобств.
Бывало, что за один съёмочный день мне приходилось играть три разных возраста Вертинского — юного, зрелого и пожилого. Нанесение грима занимало по 2,5-3 часа, — рассказал NEWS.ru актёр.
У сериала «Вертинский» будут сразу две премьеры. Первая — 13 сентября на платформе KION для аудитории 18+. Вторая — уже в новом, 2022 году, на Первом канале, но здесь без откровенных сцен, пояснил первый заместитель Константина Эрнста по кинопроизводству, продюсер Сергей Титинков.
Сокращению, скорее всего, будут подвергнуты эпизоды с запрещёнными веществами, а также эротические сцены — например, невероятно чувственный эпизод с близостью Вертинского и Веры Холодной, которую сыграла Паулина Андреева. Но такие сцены недопустимы для федерального канала, говорит Сергей Титинков.
Я очень доволен результатом. Хип-хоперы после премьеры однозначно перепоют песни Вертинского. Мы ожидаем массового интереса к нашей работе и персоне главного героя со стороны, в том числе, молодёжной аудитории, — резюмировал в беседе с NEWS.ru Константин Эрнст.