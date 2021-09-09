Эрнст о сериале «Вертинский»: посмотрите на XX век глазами грустного клоуна

13 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а позже — на Первом канале состоится премьера сериала «Вертинский» о легендарном советском артисте и певце Александре Вертинском. Накануне первые две серии проекта оценил российский бомонд, включая Аллу Пугачёву, Максима Галкина, Фёдора Бондарчука и Ксению Собчак.

Автором идеи, со слов генерального продюсера ленты Константина Эрнста, выступила Анастасия Вертинская — младшая дочь одного из самых известных певцов ХХ века.

Однажды вечером, почти ночью, Анастасия Александровна позвонила мне и спросила своим неподражаемым протяжным голосом: «Почему бы вам не снять кино о моём отце?». Разве я мог отказать такой женщине? Было это ещё в 2014-м, — рассказал Константин Эрнст в беседе с NEWS.ru

К тому же Вертинский — интереснейшая личность, подчёркивает продюсер. Талантливейший исполнитель, наследник поэзии Серебряного века, через судьбу которого прошли «все главные болевые точки ХХ века».

Константин Эрнст Сергей Булкин/NEWS.ru

В фильме зритель смотрит на весь ХХ век глазами Вертинского-грустного клоуна. Вообще, весь фильм целиком — это попытка осмыслить события ХХ века с точки зрения XXI века, — добавил Эрнст.

Первая серия начинается с... обнажённой мужской пятой точки крупным планом: молодой Вертинский позирует в мастерской художников, чтобы заработать деньги себе и друзьям на... запрещённые сегодня вещества, которые раньше продавали в аптеках, правда, по рецепту. Ими молодые люди пытаются украсить серые будни своей жизни.

За окном 1915 год, бушует Первая мировая война. Молодой Саша Вертинский мечтает о славе на большой сцене. Главные испытания у него впереди — смерть обожаемой сестры Надежды, роман со звездой немого кино Верой Холодной и потеря этой любви, революция, эмиграция... На все эти события гармонично накладываются песни Вертинского, исполненные будто сердцем.

Сценарий написали Авдотья Смирнова и Анна Пармас довольно быстро, он нам очень понравился, — подчеркнул на премьере Константин Эрнст.

Кадр из сериала «Вертинский» Первый канал

Смирнову пригласили выступить режиссёром. Однако из-за финансового кризиса всё в том же 2014-м проект был заморожен, замечает Эрнст. Ситуацию спасли бизнесмен Роман Абрамович и меценат Сергей Авдоньев, они выделили недостающие для съёмок средства.

В итоге проект получился одним из самых дорогих на моей памяти — как для души, так и с экономической точки зрения, — признался Константин Эрнст.

Главную роль в сериале «Вертинский» сыграл актер Алексей Филимонов.

Он пока не медиен. Но после «Вертинского», я убеждён, будет у режиссёров нарасхват. Кстати, в картине Алексей поёт сам, — рассказал NEWS.ru Константин Львович.

Сам Алексей в беседе с NEWS.ru признался, что любит творчество Вертинского, и петь ему было несложно. А вот грим доставил массу неудобств.

Бывало, что за один съёмочный день мне приходилось играть три разных возраста Вертинского — юного, зрелого и пожилого. Нанесение грима занимало по 2,5-3 часа, — рассказал NEWS.ru актёр.

У сериала «Вертинский» будут сразу две премьеры. Первая — 13 сентября на платформе KION для аудитории 18+. Вторая — уже в новом, 2022 году, на Первом канале, но здесь без откровенных сцен, пояснил первый заместитель Константина Эрнста по кинопроизводству, продюсер Сергей Титинков.

Кадр из сериала «Вертинский» Первый канал

Сокращению, скорее всего, будут подвергнуты эпизоды с запрещёнными веществами, а также эротические сцены — например, невероятно чувственный эпизод с близостью Вертинского и Веры Холодной, которую сыграла Паулина Андреева. Но такие сцены недопустимы для федерального канала, говорит Сергей Титинков.