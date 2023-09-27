Епифанов, Носова, Шутов: как сейчас живут актеры сериала «Школа»

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Валентина Лукащук

Сериал «Школа» после выхода на Первом канале в 2010 году вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание политических деятелей. Как сложилась судьба главных героев проекта?

Сюжет телесериала режиссеров Валерии Гай Германики, Руслана Маликова и Наталии Мещаниновой построен на взаимоотношениях родителей, учителей и учеников 9 «А» класса обычной московской школы. После выхода на экраны лента привлекла большое внимание общественности.

Президент России Владимир Путин заявил, что «Школа» показывает точку зрения авторов и что проблемы, поднятые в сериале, актуальны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что проект показал, что происходит с детьми и молодежью, и призвал ввести в школы предмет «Основы религиозной культуры».

Как сложила карьера актера Алексея Литвиненко

Действие сериала начинается в первый день после окончания зимних каникул, когда в класс приходит новый ученик Илья Епифанов. Его сыграл актер Алексей Литвиненко. Это стала его первая главная роль.

После окончания проекта артиста пригласили на съемки в такие сериалы, как «Дело гастронома № 1», «Мосгаз», «Молодая гвардия», «Филфак» на ТНТ и другие. Литвиненко последние годы не получает главных ролей в фильмах, однако задействован в спектаклях в театре Романа Виктюка.

В 2017 году артист женился на девушке по имени София. Спустя два года супруги обвенчались в Грузии, а в 2018 году стали родителями.

Как сложилась карьера актрисы Валентины Лукащук

Актриса сыграла в сериале «Школа» роль Ани Носовой, ученицы-эмо, которая чувствует себя чужой в мире и регулярно пребывает в депрессии. После успеха киноленты артистка получила еще две главные роли — в сериалах «Детка» и «Личные обстоятельства», которые вышли в 2012 году.

После съемок в сериале «Школа» Лукащук поступила на режиссерский факультет и продолжала сниматься в кино, однако во второстепенных ролях. Последний проект, в котором была задействована артистка, вышел в 2021 году. В сериале «Выжившие» она получила роль учительницы по имени Ольга. Ее героиня проходит сложный путь от инфантильной бунтарки до борца за справедливость.

В 2012 году Валентина Лукащук вышла замуж за архитектора Вячеслава Разинькова. По словам актрисы, она не готова променять счастливую жизнь на успех в кино.

«Я не хочу быть актрисой, у которой была головокружительная карьера, но она одинокая, больная и никому не нужна. Так что я на личную жизнь всегда найду время», — рассказала она StarHit.

Актриса снялась в популярном сериале ТНТ «Патриот», новый сезон которого вышел в этом году.

Как сложилась картера актера Ильи Огурцова

В сериале «Школа» Огурцов получил роль десятиклассника Лехи Шутова. Спустя три года он получил вторую главную роль в своей карьере, сыграв Семена Бакина в ленте «Молодежка». В 2015 году на канале ТНТ состоялась премьера криминального молодежного сериала «Закон каменных джунглей», где он снимался с артистами Аристархом Венесом и Дарьей Руденок.

Затем артист также принял участие в проектах «Тетя Марта» и «Хрустальный». Илья Огурцов в 2019 году появился в российско-китайском фэнтези «Тайна печати дракона» в роли писаря. Его коллегами по съемочной площадке были Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

Сейчас артист продолжает свою творческую карьеру. В 2023-м он появился на экранах в сериале «Спасская. Новые серии».

В 2015 году актер женился на возлюбленной Ие Оганезовой после пяти лет отношений. Девушка не из индустрии кино, она получила образование инженера-экономиста в Московском авиационном институте. В октябре 2017-го у супругов родился сын Марк.

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