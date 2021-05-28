Эмили Блант испугалась, что Меган Маркл заберёт её роли в кино

https://static.news.ru/photo/e86d1dfc-c01e-11eb-8577-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Blake, Pool / globallookpress

Голливудская актриса Эмили Блант известна на весь мир, у неё множество ролей в кино, и скоро она появится в «Тихом месте 2». Тем не менее, 38-летняя звезда заявила, что будет «волноваться», если против неё в кастинге на какую-нибудь роль встанет Меган Маркл, пишет Daily Express.

Когда актрису спросили: «Теперь, когда Маркл оставила свои королевские обязанности, вы беспокоитесь о встрече с этой женщиной на прослушиваниях?», она начала смеяться.

А кто бы не стал? Сегодня утром мы как раз говорили о том, какая она красивая и крутая. Да, я бы волновалась, — ответила Блант с улыбкой.

До того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, она снялась во многих сериалах и фильмах. Мировую популярность ей принёс, в том числе, сериал «Форс-мажоры».

Ранее выяснилось, что принц Гарри и Меган Маркл надоели британцам. 54% британцев хотели бы видеть меньше новостей о членах монаршей семьи. Только 18% хотели бы, наоборот, знать больше о жизни герцога и герцогини Сассекских. Около 19% не стали бы ничего менять — им достаточно имеющихся новостей.