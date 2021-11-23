«Его подкосила смерть жены»: друг назвал причину болезней Гаркалина

Коллега и друг скончавшегося Валерия Гаркалина назвал причину его болезней, из-за которых организм актёра не смог справиться с последствиями заболевания коронавирусом. По словам артиста Влада Демченко, Гаркалина «подкосила» смерть жены Екатерины. Об этом он рассказал на церемонии прощания с артистом в учебном театре ГИТИСа, где Гаркалин преподавал в последние годы, передаёт журналист NEWS.ru.

Мы дружили многие годы, вместе работали в театре «Человек». Валерий прекрасный актёр, добрый и искренний. Сложной судьбы. Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной. С уходом Кати рухнула и его жизненная стена и опора, такие пары друг без друга долго не могут, вот и он ушёл вслед за Катенькой, — рассказал Влад Демченко.

Актёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также обратил внимание на различные проблемы со здоровьем, которые были у Валерия Гаркалина. Герасимов отметил, что Гаркалин не раз уходил из театра и «многое недоиграл».

Нас связывала многолетняя дружба. Поначалу я воспринимал его как остросоциального артиста, позже оказалось, что ему подвластны также сложнейшие комедийные роли. Последние годы он посвятил педагогике, преподавал в ГИТИСе, его ученикам очень повезло, — подчеркнул Герасимов.

Ранее дочь умершего от коронавируса актёра Валерия Гаркалина Ника опровергла заявление телеведущей Ларисы Гузеева о том, что её отец якобы умер из-за того, что не прививался от COVID-19. Также она назвала ложными слова продюсера Евгения Фридлянда, заявившего о том, что Гаркалин купил фальшивый сертификат. Ника Гаркалина рассказала, что отец был сторонником прививок и ещё летом привился двумя компонентами «Спутника V», а до этого вакцинировался «КовиВаком», но тогда у него не выработались антитела.